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Print koji je nekada bio omražen dominiraće ovog ljeta

Autor:

ATV
16.06.2026 21:26

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Принт који је некада био омражен доминираће овог љета
Foto: Pexels

Moda je poznata po tome da neprestano reciklira trendove, ali rijetko koji povratak izazove toliku pažnju kao onaj koji trenutno viđamo na svjetskim pistama i ulicama modnih metropola. Print koji je godinama važio za „težak za kombinovanje“, pa čak i pomalo zastario, ovog ljeta 2026. doživljava svoj veliki povratak – i to zahvaljujući najuticajnijim ženama svijeta.

Od kiča do sofisticiranog stila

Riječ je o animal printu, prije svega leopard i zebra uzorku, koji se ponovo nameće kao apsolutni hit sezone. Nekada kritikovan kao previše napadan ili „kič“, danas je reinterpretiran kroz sofisticiranije krojeve, kvalitetnije materijale i minimalistički pristup.

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Piste su dale konačnu potvrdu

Na vodećim modnim nedjeljama u Parizu, Milanu i Njujorku, dizajneri su jasno stavili do znanja: animal print više nije rezervisan za hrabre modne eksperimente, već postaje ključni element savremenog garderobera. Haljine jednostavnih linija, oversized sakoi, pa čak i elegantna večernja odjeća sada dolaze u varijacijama ovog nekada kontroverznog dezena.

Poznate dame diktiraju pravila igre

Veliki uticaj na ovaj trend imaju i poznate dame koje su ga prigrlile na potpuno nov način. Umjesto agresivnih kombinacija, sada ga nose uz neutralne tonove, čiste siluete i minimalan nakit, čime postižu balans između smjelosti i elegancije.

Posebno je zanimljivo to što se animal print više ne vezuje samo za večernje ili „statement“ komade. Ovog ljeta viđaćemo ga svuda – od laganih ljetnih haljina i kupaćih kostima do aksesoara poput torbi, cipela i marama. Upravo ta svestranost čini ga jednim od najpoželjnijih trendova sezone.

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Pravilo koje svi prate: manje je više

Ako postoji jedno pravilo za nošenje ovog printa u 2026. godini, onda je to – manje je više. Jedan upečatljiv komad dovoljan je da podigne cijelu kombinaciju, bez potrebe za dodatnim naglašavanjem.

Veliki povratak bez roka trajanja

Nakon godina zaborava, animal print se vraća snažniji nego ikada, dokazujući da moda zaista nema rok trajanja – samo pravi trenutak za veliki povratak.

(Stil)

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Tagovi :

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Odjeća

trend

ljeto 2026

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