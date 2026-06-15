Ove boje nas čine starijima: Ističu nesavršenosti i umor na licu

Garderoba može da nam pomogne da izrazimo svoju ličnost, a odabir pravih boja može uveliko doprinijeti samopouzdanju. Međutim, stilisti kažu da pogrešne boje mogu imati suprotan efekat.

Previše crne i sive

- Crna i siva se smatraju klasičnim bojama i treba da se nađu u našem ormaru, međutim, previše oslanjanja na ove nijanse može da nas učini vizuelno starijim - kaže Jenija Hernandez Fonseka, stilista, piše Best Life.

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Smatra da prekomjerna upotreba crne i sive baca oštre sjenke oko lica i može da naglasi fine linije. Fonseka napominje da to ne znači da morate u potpunosti da izbacite ove osnovne boje iz svoje garderobe.

- Umjesto da izbegavate ove boje u potpunosti, odlučite se za ublažavanje kontrasta kremastim bijelim šalom, bogatim gornjim dijelom ili nakitom dubokih tonova kako biste unijeli toplinu vašem tenu - preporučuje ona.

Pastelne nijanse

Fonseka upozorava da će nošenje nježnih pastelnih boja istaći promjene na koži i očima.

- Iako su lijepe i svježe, meke pastelne boje mogu učiniti da vaše oči izgledaju utonulo. Mogu da pojačaju hiperpigmentaciju, pa je najbolje da ih izbjegavate.

Neutralne bež nijanse

Neutralne boje mogu da daju sofisticiran i klasičan izgled vašoj garderobi, ali Fonseka kaže da mogu da učine tako što izgledate mračno i starije od pravih godina.

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Svijetloroze

Ova živahna nijansa može baciti fluorescentni sjaj na vašu kožu, naglašavajući svako crvenilo ili nesavršenosti.

Nijanse ljubičaste

Ljubičasta, kada je pravilno odabrana, može da odiše elegancijom i sofisticiranošću. Međutim, pogrešna nijansa može da baci neprijatne sjenke, ostavljajući vas umornim i bez sjaja. Izbjegavajte nijanse koje vašu kožu i usne pretvaraju u ljubičaste, privlačeći pažnju na nesavršenosti.

(NovostiMagazin)