Između operacionog stola i čuda: Zorkina ispovijest o iscjeljenju

Zorka Abadžić iz Bačke Palanke poslije molitve u manastiru Ćelije doživjela je pravo čudo i veliki preokret u borbi sa opakom bolešću.

„Život je visio o koncu, a onda je jedna molitva promijenila sve: Zorkina ispovijest o čudesnom oporavku!“

Čuda svetog Nektarija Eginskog i svetog Justina Ćelijskog ne prestaju da zapanjuju vjernike širom svijeta, a jedno takvo, nevjerovatno svjedočanstvo o čudesnom iscjeljenju, podijelila je Zorka Abadžić iz Bačke Palanke na Fejsbuk stranici Sveti Nektarije Eginski.

Ona je godinama trpjela nesnosne bolove, a ljekari su joj na kraju dijagnostikovali dva tumora na donjem dijelu kičme. Ipak, umjesto na operacionom stolu, Zorka je doživjela čudo koje je promijenilo sve.

Ona se u svojoj emotivnoj ispovijesti obratila duhovniku koji joj je pomogao u najtežim trenucima, podsjećajući na njihov sudbonosni susret koji je počeo na Divčibarama, a nastavio se u svetinji nadomak Valjeva.

Zorka objašnjava da je godinama jedva hodala i da je trpjela bolove u nogama, kukovima i kičmi, zbog čega je na kraju potpuno odustala od medicinskih terapija jer joj ništa nije donosilo olakšanje. Nakon slučajnog susreta sa sveštenikom na Divčibarama, sudbina ju je navela da u povratku kući svrati u manastir Ćelije.

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"Dođem u manastir Ćelije, a tamo na moju veliku radost - vi oče. Dok ste čekali doktorku kojoj je trebalo da čitate molitvu za iscjeljenje… čitali ste meni molitvu, plakala sam od miline, a sila velika iz mene je izlazila od nogu prema glavi i napolje, gore", opisuje Zorka ovaj nevjerovatan trenutak.

Nakon što se smirila i vratila kući u Bačku Palanku, Zorka je krenula na detaljna medicinska ispitivanja gdje su joj ljekari saopštili surovu dijagnozu - pronađena su dva „tumorčića“ na donjem dijelu kičme. Međutim, zbog mira koji je osjetila tokom molitve u manastiru, ona je duboko u sebi znala da će ishod biti drugačiji.

Zorka je otkrila da je odmah nakon loših vijesti primijenila pravoslavni lijek - post, pričešće, a počela je da koristi i meleme iz manastira Ravanica, kao i čajeve. Tri mjeseca kasnije, uslijedio je trenutak koji je ljekare ostavio bez teksta.

"Poslije tri mjeseca, kada sam skupila sve nalaze za operaciju, ponovljeni snimak je pokazao da je sve čisto… nigdje "tumorčića"… Od tada sam dobro! Bogu i Vama hvala. Evo i sada treperim od miline kada se sjetim ove lijepe priče", poručila je Zorka.

Ovo svjedočanstvo još jednom potvrđuje vjeru naroda u veliku milost svetog Nektarija i svetog Justina Ćelijskog, čijim se molitvama pred Bogom vjernici vijekovima iscjeljuju od najtežih bolesti. Ali, i napominje da pored vjere u Boga, moramo pomoć potražiti i kod ljekara, prenosi Informer.