U Skoplju zapaljena dva automobila Ambasade Bugarske: Policija traga za mladićem

Autor:ATV
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Policija Sjeverne Makedonije traga za mladićem koji je danas u podne u centru Skoplja zapalio jedan automobil osoblja Ambasade Bugarske, a vatra se proširila i na drugi. Vatra je brzo ugašena, ali su oba automobila teško oštećena.
Vlada Sjeverne Makedonije je najoštrije osudila paljenja diplomatskih vozila kao "vandalizam" i "napad na principe bezbjednosti, diplomatskih odnosa i međunarodnog prava čemu ne smije biti mjesta u demokratskoj državi".
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"Svaki pokušaj izazivanja tenzija, širenja mržnje ili narušavanja bezbjednosti biće maksimalno sancionisan", kaže Vlada i najavljuje da će na to "odgovoriti punom snagom institucija i neće dozvoliti pojedincima da narušavaju reputaciju Makedonije".
Ministarstvo spoljnih poslova Bugarske je navelo da su parkirani automobili zapaljeni ispred glavnog ulaza Ambasade i da je brza intervencija bugarskog konzula spriječila širenje požara.
Ministarstvo je "osudilo drzak čin agresije" nazivajući ga "još jednim napadom na Bugarsku i Bugare", prenio je bugarski sajt vesti Radija Bugarske bnrnews.bg.
Navedeno je da taj "napad odražava zapaljivu političku retoriku i nesposobnost institucija da adekvatno reaguju na prethodne incidente, stvarajući osjećaj nekažnjivosti", dok po međunarodnom pravu diplomatske misije i njihova imovina uživaju posebnu zaštitu.
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Ministarstvo spoljnih poslova Bugarske je podsjetilo na podmetanje požara u bugarskom kulturnom klubu u Bitolju, rekavši da je počinilac bio "heroizovan" i kasnije "uključen u predizbornu kampanju umjesto da bude adekvatno kažnjen".
Ministarstvo najavljuje da će "Bugarska nastaviti da koristi sve raspoložive mehanizme da bi se suprotstavila pokušajima stvaranja atmosfere straha za Bugare u Sjevernoj Makedoniji".
(Kurir.rs)
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