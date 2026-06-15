Nakon dvije godine opština u Srpskoj ponovo dobila banku

Autor:ATV
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Građani Rudog od danas, 15. juna, ponovo mogu koristiti bankarske usluge u svojoj opštini.
Otvaranjem filijale "Poštanske štedionice" okončan je period duži od dvije godine tokom kojeg su stanovnici Rudog za većinu bankarskih poslova morali putovati u Višegrad, udaljen oko 40 kilometara.
Istovremeno je otvorena i nova poslovnica kompanije Mtel.
Načelnik opštine Rudo Dragoljub Bogdanović rekao je da će otvaranje filijale značajno olakšati svakodnevne obaveze građana i privrednika.
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"Do sada su Ruđani za bankarske usluge morali putovati u Višegrad, a od danas će te poslove moći obavljati u Rudom", rekao je Bogdanović.
Iz banke "Poštanska štedionica" naveli su da je poslovnica otvorena kako bi bankarske usluge bile dostupne stanovnicima ove opštine.
Nova filijala radiće svakog radnog dana od 8 do 16 časova, a u njoj su zaposlena dva radnika.
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