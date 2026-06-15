Grad ostavio dio opštine bez struje: Jako nevrijeme pogodilo Pale

Autor:ATV
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Jako nevrijeme praćeno gradom veličine lješnika, koje je poslije podne zahvatilo Pale, uzrokovalo je nestanak struje u dijelu ove opštine.
Intenzivni pljuskovi, jaki udari vjetra i grmljavinsko nevrijeme zabilježeni su i u Istočnom Novom Sarajevu.
Prema prognozama meteorologa, vremenska nestabilnost mogla bi se zadržati i u narednim časovima, prenosi Srna.
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