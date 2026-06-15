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Grad ostavio dio opštine bez struje: Jako nevrijeme pogodilo Pale

Autor:

ATV
15.06.2026 18:56

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Јако невријеме праћено градом величине љешника, које је послије подне захватило Пале, узроковало је нестанак струје у дијелу ове општине.
Foto: SRNA

Jako nevrijeme praćeno gradom veličine lješnika, koje je poslije podne zahvatilo Pale, uzrokovalo je nestanak struje u dijelu ove opštine.

Intenzivni pljuskovi, jaki udari vjetra i grmljavinsko nevrijeme zabilježeni su i u Istočnom Novom Sarajevu.

Prema prognozama meteorologa, vremenska nestabilnost mogla bi se zadržati i u narednim časovima, prenosi Srna.

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Pale

nevrijeme

Struja

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