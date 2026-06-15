Veliki požar kod Mostara: Vatra se bliži kućama

Veliki požar izbio je danas u mostarskom naselju Buna, a zbog brzog širenja vatre postojala je opasnost i za magistralni put M17.

Vatrogasnim službama požar je prijavljen nešto prije podneva, nakon čega su pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar i lokalnih dobrovoljnih vatrogasnih društava odmah upućeni na teren.

Gašenje otežava jak vjetar koji širi vatru i gura je prema kućama u naselju Ortiješ. Situacija je i dalje ozbiljna, a na pojedinim dijelovima požar se širi van kontrole, prenosi Hercegovina.info.

Prema neslužbenim informacijama s terena, požarna linija duga je više od jednog kilometra, dok tačna površina zahvaćena vatrom još nije službeno utvrđena.

U akciju gašenja uključen je i jedan avion "Air Tractor", koji iz zraka pomaže vatrogascima u obuzdavanju požara.

Podršku vatrogascima pružaju i mještani Ortiješa, koji zajedno sa službama pokušavaju zaustaviti širenje vatre prema stambenim objektima i naseljenom području.

Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat. Više detalja biće poznato nakon što vatra bude stavljena pod kontrolu i nakon procjene štete na terenu.