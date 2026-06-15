Hidroelektrana na Drini važna za kvalitet života u Višegradu

Hidroelektrana na Drini ulaže značajna sredstva u projekte koji utiču na izgled kao i kvalitet života u Višegradu.

"Da bi se brojne manifestacije sprovodile u gradu, neophodno je i da Hidroelektrana da svoje učešće i da kao društveno-odgovorno preduzeće u direktnoj podršci u održavanju tih manifestacija", rekao je Darko Andrić, izvršni direktor za proizvodnju i upravljanje HE Višegrad.

Hidroelektrana na Drini ima ulogu u prilagođavanju nova rijeke Drine kako bi se manifestacije na Drini mogle održavati, navodi Andrić.