Hidroelektrana na Drini važna za kvalitet života u Višegradu

Autor:ATV
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Hidroelektrana na Drini ulaže značajna sredstva u projekte koji utiču na izgled kao i kvalitet života u Višegradu.
"Da bi se brojne manifestacije sprovodile u gradu, neophodno je i da Hidroelektrana da svoje učešće i da kao društveno-odgovorno preduzeće u direktnoj podršci u održavanju tih manifestacija", rekao je Darko Andrić, izvršni direktor za proizvodnju i upravljanje HE Višegrad.
Hidroelektrana na Drini ima ulogu u prilagođavanju nova rijeke Drine kako bi se manifestacije na Drini mogle održavati, navodi Andrić.
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