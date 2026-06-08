Smeće prijeti radu HE na Drini: Godišnje izvuku i do 8.000 kubika otpada iz rijeke

Problem otpada u rijeci Drini može da ugrozi rad same HE Višegrad, a kako navode iz ovog preduzeća, godišnje izvuku 6.000 i 8.000 kubnih metara materijala.

"Uzvodno, dva kilometra iznad profila brane, postavili smo lančanicu na kojoj se zaustavlja taj plutajući otpad iz gornjeg sliva. Godišnje na taj način izvučemo između 6.000 i 8.000 kubnih metara materijala", kaže Darko Frganja, rukovodilac službe za kvalitet i zaštitu životne sredine u Hidroelektrani na Drini.

Otpad u vodotokove dolazi direktnim bacanjem smeća od strane nesavjesnih pojedinaca i kroz poplavne talase koji u rijeku „usisaju“ čitave gradske deponije smještene opasno blizu obala.