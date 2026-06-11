Novi granični prelaz Rača dva - Sremska Rača dva

Savjet ministara usvojio je danas izvještaj o pregovorima za zaključivanje sporazuma između BiH i Srbije o definisanju kategorije i statusa novog zajedničkog graničnog prelaza Rača dva – Sremska Rača dva radi jačanja međusobnih odnosa i saradnje dvije zemalja, osiguravanjem uslova za lakši prelazak i učinkovitiju kontrolu granice.

Usvojen je i nacrt aneksa sporazuma između savjeta ministara i Vlade Srbije o zajedničkim lokacijama na graničnim prelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prijelazu Rača dva - Sremska Rača dva.

Pregovori su okončani u martu, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Ministarstvo bezbjednosti dostaviće izvještaj i prijedlog aneksa Predsjedništvu BiH u dalju zakonom predviđenu proceduru usvajanja.

Na današnjoj sjednici je Ministarstvo bezbjednosti informisalo Savjet ministara da bi, uz asistenciju stručnjaka iz ovog ministarstva, hitno trebao biti popravljen biometrijski sistem, čime se rješava pitanje izdavanja viza za strance.

Za sljedeću sjednicu najavljeno je razmatranje informacije Ministarstva bezbjednosti u vezi s radom softvera za obradu biometrijskih podataka stranih državljana prilikom ulaska u BiH.

Savjet ministara danas je usvojio informaciju Ministarstva komunikacija i transporta o isteku mandata direktoru i zamjeniku direktora - rukovodiocu Sektora za operacije, tehniku i servise Agencije za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi BiH.

Vijeće Agencije za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi BiH dužno je raspisati javni konkurs za imenovanje direktora i zamjenika direktora - rukovodioca Sektora za operacije, tehniku i servise.

Savjet ministara upoznat je i o informaciji da 22. jula ističe mandat Džemailu Ćibi, rukovodećem državnom službeniku na položaju sekretara s posebnim zadatkom u kancelarije za zakonodavstvo BiH, te je Agencija za državnu službu BiH dužna da raspiše javni konkurs za imenovanje rukovodećeg državnog službenika na položaju sekretar sa posebnim zadatkom, prenosi Srna.

Na današnjoj sjednici je Bojan Bajić, na lični zahtjev, razriješen dužnosti vršioca dužnosti zastupnika Savjeta ministara pred Evropskim sudom za ljudska prava i na tu poziciju imenovana Tihanu Lolić do okončanja konkursne procedure, a najduže na period od tri mjeseca.

Savjet ministara je imenovao Adema Zolotu za vršioca dužnosti direktora Agencije za osiguranje u BiH na period od tri mjeseca.