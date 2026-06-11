Vraća li se sunčano vrijeme? Ovo je prognoza za sutra

Autor:ATV
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U Republici Srpskoj i FBiH sutra se očekuje pretežno sunčano vrijeme uz prolaznu oblačnost, sa maksimalnom temperaturom vazduha do 26 stepeni Celzijusovih.
Jutro će biti pretežno vedro i svježe, dok će na istoku biti više oblaka, a ponegdje uz rijeke i po kotlinama moguća je magla.
Minimalna temperatura vazduha iznosiće od osam do 12, u višim predjelima oko pet stepeni Celzijusovih.
Uveče se očekuje naoblačenje na sjeveru, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
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Duvaće slab do umjeren vjetar, uveče na istoku povremeno pojačan, dok će na jugu biti umjerena do jaka bura.
U Republici Srpskoj i FBiH danas je preovladavalo oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom u većini krajeva.
/SRNA/
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