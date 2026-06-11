Logo

RUCZ uputila apel građanima

Autor:

ATV
11.06.2026 11:50

Komentari:

0
Експлозивне направе
Foto: RUCZRS

Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske uputila je apel i upozorenje građanima.

RUCZ apeluje na građane da minsko eksplozivna sredstva ne odlažu u kontejnere, ne bacaju na otpad ili bilo koje druge površine - nego da ista prijave lokalnoj Civilnoj zaštiti, koja će po svojoj nadležnosti uputiti zahtjev po utvrđenim protokolima Republičkoj upravi civilne zaštite.

RUCZ će u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske bezbjedno ukloniti navedena sredstva.

Građani prijave mogu izvršiti pozivom na broj 121 ili 122.

Остаци Зоље

Hronika

U kamionu na Laušu eksplodirala ”Zolja”!

Podsjećamo, u banjalučkom naselju Lauš jutros je došlo do snažne eksplozije.

Odmah po dojavi mjesto događaja obezbjedili su pripadnici PS Banjaluka-Lauš i deminerski tim Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske, koji je pregledao sadržaj kamiona i osigurao teren.

Direktor Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske Boris Trninić konstatovao je da je prava sreća da niko nije stradao i da nema povređenih, jer se radi o eksploziji sredstva kumulativnog dejstva.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Upozorenje

Banjaluka

RUCZ

Komentari (0)

Više iz rubrike

Јаке полицијске снаге у Бањалуци током дербија Борца и Сарајева

Društvo

Kazna 500 maraka: Policija poslala upozorenje pojedinim vozačima

1 h

0
Пробудио ме: Земљотрес погодио дио БиХ

Društvo

Probudio me: Zemljotres pogodio dio BiH

2 h

0
Свиње

Društvo

Afrička kuga se ponovo pojavila u dijelu Srpske

2 h

0
Корпа пуна бијелог лука.

Društvo

Bijeli luk na banjalučkoj Tržnici dostigao astronomsku cifru

2 h

0

  • Najnovije

12

36

Ako osjećate hronični umor, provjerite da li vam nedostaju ova dva vitamina

12

34

Nevesinjac na rođendanu nokautirao mladića, prijeti mu do pet godina zatvora

12

34

Tu je i legenda BiH: Čak osam igrača na Mundijalu ima 40 i više godina

12

30

Epilog akcije ”Potok”: Ahmiću predložen pritvor

12

28

Projekat vrijedan 1,2 miliona KM: Počela sanacija Stare prijedorske ceste

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima