RUCZ uputila apel građanima

RUCZ apeluje na građane da minsko eksplozivna sredstva ne odlažu u kontejnere, ne bacaju na otpad ili bilo koje druge površine - nego da ista prijave lokalnoj Civilnoj zaštiti, koja će po svojoj nadležnosti uputiti zahtjev po utvrđenim protokolima Republičkoj upravi civilne zaštite.

RUCZ će u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske bezbjedno ukloniti navedena sredstva.

Građani prijave mogu izvršiti pozivom na broj 121 ili 122.

Hronika U kamionu na Laušu eksplodirala ”Zolja”!

Podsjećamo, u banjalučkom naselju Lauš jutros je došlo do snažne eksplozije.

Odmah po dojavi mjesto događaja obezbjedili su pripadnici PS Banjaluka-Lauš i deminerski tim Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske, koji je pregledao sadržaj kamiona i osigurao teren.

Direktor Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske Boris Trninić konstatovao je da je prava sreća da niko nije stradao i da nema povređenih, jer se radi o eksploziji sredstva kumulativnog dejstva.