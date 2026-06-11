RUCZ uputila apel građanima

Autor:ATV
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Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske uputila je apel i upozorenje građanima.
RUCZ apeluje na građane da minsko eksplozivna sredstva ne odlažu u kontejnere, ne bacaju na otpad ili bilo koje druge površine - nego da ista prijave lokalnoj Civilnoj zaštiti, koja će po svojoj nadležnosti uputiti zahtjev po utvrđenim protokolima Republičkoj upravi civilne zaštite.
RUCZ će u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske bezbjedno ukloniti navedena sredstva.
Građani prijave mogu izvršiti pozivom na broj 121 ili 122.
Hronika
U kamionu na Laušu eksplodirala ”Zolja”!
Podsjećamo, u banjalučkom naselju Lauš jutros je došlo do snažne eksplozije.
Odmah po dojavi mjesto događaja obezbjedili su pripadnici PS Banjaluka-Lauš i deminerski tim Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske, koji je pregledao sadržaj kamiona i osigurao teren.
Direktor Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske Boris Trninić konstatovao je da je prava sreća da niko nije stradao i da nema povređenih, jer se radi o eksploziji sredstva kumulativnog dejstva.
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