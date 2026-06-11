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Bijeli luk na banjalučkoj Tržnici dostigao astronomsku cifru

Autor:

ATV
11.06.2026 09:53

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Корпа пуна бијелог лука.
Foto: Pexels/Atlantic Ambience

Bogata ponuda sezonskog voća i povrća dočekala je kupce na banjalučkoj Tržnici, a cijene su uglavnom ostale na nivou prethodnih sedmica.

Među voćem, jabuke se prodaju po cijeni od dva do 3,5 KM po kilogramu, dok za narandže treba izdvojiti od četiri do pet maraka. Jagode koštaju od pet do sedam KM, trešnje od pet do osam, a kajsije od šest do sedam maraka po kilogramu. Crno grožđe je među skupljim voćem i dostiže cijenu od 15 KM po kilogramu.

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Kada je riječ o povrću, najpovoljniji su krompir i mladi kupus, čija se cijena kreće od 1,5 do 2,5 KM po kilogramu. Paradajz košta od 3,5 do pet KM, paprika od četiri do šest, dok se krastavac i tikvice prodaju po tri KM. Za kilogram boranije potrebno je izdvojiti 10 KM.

Najskuplji proizvodi na tezgama su bijeli luk, čija cijena dostiže i do 20 KM po kilogramu, te celer i peršun koji koštaju po 10 KM. Pasulj se prodaje po cijeni od sedam do 13 KM, u zavisnosti od vrste i kvaliteta, prenosi Glas Srpske.

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Cijene

Tržnica Banjaluka

Bijeli luk

Voće

povrće

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