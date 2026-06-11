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Manastir Vatoped stipendiraće 10 studenata beogradskog Bogoslovskog fakulteta

Autor:

ATV
11.06.2026 09:39

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Крст у Српској православној цркви.
Foto: ATV

Manastir Vatoped sa Svete Gore obezbijediće stipendije za 10 studenata Bogoslovskog fakulteta u Beogradu od po 500 evra mjesečno.

Arhimandrit Jefrem, iguman manastira Vatoped, obavijestio je Njegovu svetost patrijarha srpskog Porfirija da je na manastirskom saboru donesena ova odluka o stipendiranju studenata slabijeg imovinskog stanja.

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Iguman Jefrem je u pismu patrijarhu Porfiriju istakao da će manastir Vatoped najboljem studentu Bogoslovskog fakulteta darovati posrebrenu ikonu Vladičice Bogorodice, saopšteno je iz Srpske pravoslavne crkve.

- Manastir Vatoped će, u skladu sa odlukom manastirskog sabora, najboljem učeniku svakog razreda Bogoslovije Svetog Save pokloniti posrebrenu ikonu Presvete Bogorodice - naveo je arhimandrit Jefrem.

Iguman manastira Vatoped zahvalio je patrijarhu Porfiriju za srdačan doček bratstva Vatopeda i pratilaca časnog pojasa Presvete Bogorodice, koji je iz manastira sa Svete Gore donesen u Beograd.

Arhimandrit Jefrem istakao je da su se on i bratstvo manastira tokom boravka u Srbiji zadivili autentičnoj i čvrstoj vjeri pravoslavnog srpskog naroda, koja trijumfuje kroz mnoga iskušenja i nevolje.

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Časni pojas Presvete Bogorodice iz manastira Vatoped stigao je u Beograd 20. maja, uoči Spasovdana, krsne slave prijestonice Srbije, a bio je izložen u Hramu Svetog Save na Vračaru do 6. juna.

Bogorodičinom pojasu poklonilo se više od 800.000 ljudi.

(SRNA)

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manastir Vatoped

Bogoslovski fakultet

Stipendije

studenti

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