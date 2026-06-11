Oglasio se UKC RS o stanju dječaka koji su povrijeđeni u pucnjavi

Dva dječaka koja su juče povrijeđena u incidentu koji se dogodio u Prijakovcima kod Banjaluke su stabilno, potvrđeno je za ATV iz Univerzitetsko-kliničkog centra Republike Srpske.

"Prema informacijama iz Klinike za dječiju hirurgiju, oba pacijenta za koje ste poslali su za sada stabilno. Pacijenti su adekvatno zbrinuti i van životne opasnosti", saopšteno je iz UKC-a.

Podsjećamo, incident se desio u šumi kada su dvojica dječaka pronašla pušku, takozvani kratež, koji je tokom igre opalio.

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Fragmenti sačme pogodili su jednog od dječaka u predjelu plećke, a zadobio je lakše povrede koje nisu opasne po život.