Oglasio se UKC RS o stanju dječaka koji su povrijeđeni u pucnjavi

Autor:ATV
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Dva dječaka koja su juče povrijeđena u incidentu koji se dogodio u Prijakovcima kod Banjaluke su stabilno, potvrđeno je za ATV iz Univerzitetsko-kliničkog centra Republike Srpske.
"Prema informacijama iz Klinike za dječiju hirurgiju, oba pacijenta za koje ste poslali su za sada stabilno. Pacijenti su adekvatno zbrinuti i van životne opasnosti", saopšteno je iz UKC-a.
Podsjećamo, incident se desio u šumi kada su dvojica dječaka pronašla pušku, takozvani kratež, koji je tokom igre opalio.
Hronika
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Fragmenti sačme pogodili su jednog od dječaka u predjelu plećke, a zadobio je lakše povrede koje nisu opasne po život.
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