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Oglasio se UKC RS o stanju dječaka koji su povrijeđeni u pucnjavi

Autor:

ATV
11.06.2026 08:16

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Зграда Универзитетско-клиничког центра Републике Српске.
Foto: ATV

Dva dječaka koja su juče povrijeđena u incidentu koji se dogodio u Prijakovcima kod Banjaluke su stabilno, potvrđeno je za ATV iz Univerzitetsko-kliničkog centra Republike Srpske.

"Prema informacijama iz Klinike za dječiju hirurgiju, oba pacijenta za koje ste poslali su za sada stabilno. Pacijenti su adekvatno zbrinuti i van životne opasnosti", saopšteno je iz UKC-a.

Podsjećamo, incident se desio u šumi kada su dvojica dječaka pronašla pušku, takozvani kratež, koji je tokom igre opalio.

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Fragmenti sačme pogodili su jednog od dječaka u predjelu plećke, a zadobio je lakše povrede koje nisu opasne po život.

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Tagovi :

Prijakovci

Banjaluka

Pucnjava

Djeca

UKC Republike Srpske

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