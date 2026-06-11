SIPA hapsila u Mostaru, pronađena veća količina droge i oružje

Na području Mostara juče su policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) uhapsili jednu osobu zbog postojanja osnova sumnje da je počinila više krivična d‌jela.

Sumnjiči se za nedozvoljenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih tvari.

Uhapšeni je nakon kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenog predat u dalju nadležnost Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, pod čijim nadzorom su i provedene aktivnosti na terenu.

Izvršen je pretres, kuće pomoćnih prostorija i pokretnih stvari, koje koristi uhapšena osoba.

Prilikom pretresa je otkriveno i privremeno oduzeto pet kilograma suhe zeljaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuana, 50 grama bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain, četiri trotilska metka, 213 komada metaka različitog kalibra, dva okvira za aut

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Navedene aktivnosti realizovane su na osnovu usmene naredbe Opštinskog suda u Mostaru, a u saradnji sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.