Eksplozija na Laušu, u kontejneru aktivirana bomba

Autor:ATV
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U banjalučkom naselju Lauš jutros je, prilikom pražnjenja kontejnera, došlo do snažne eksplozije, u kojoj srećom nikom nije povrijeđen.
Eksplozija je odjeknula oko šest časova ujutro.
”Policijskoj upravi Banjaluka radnik ”Čistoće” prijavio je da je prilikom pražnjenja kontejnera u naselju Lauš došlo do eksplozije usljed aktiviranja nepoznatog minsko-eksplozivnog sredstva ili više njih. Tom prilikom niko nije povrijeđen. Na licu mjesta nalaze se policijski službenici, koji obezbjeđuju lice mjesta”, rekla je za ATV portparol PU Banjaluka Milana Stojanović.
O svemu je obaviještena Republička uprava Civilne zaštite.
”Slijedi preduzimanje daljih potrebnih mjera i radnji”, rekla je Stojanović.
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