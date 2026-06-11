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Eksplozija na Laušu, u kontejneru aktivirana bomba

Autor:

ATV
11.06.2026 07:50

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Експлозија на Лаушу, у контејнеру активирана бомба
Foto: ATV

U banjalučkom naselju Lauš jutros je, prilikom pražnjenja kontejnera, došlo do snažne eksplozije, u kojoj srećom nikom nije povrijeđen.

Eksplozija je odjeknula oko šest časova ujutro.

”Policijskoj upravi Banjaluka radnik ”Čistoće” prijavio je da je prilikom pražnjenja kontejnera u naselju Lauš došlo do eksplozije usljed aktiviranja nepoznatog minsko-eksplozivnog sredstva ili više njih. Tom prilikom niko nije povrijeđen. Na licu mjesta nalaze se policijski službenici, koji obezbjeđuju lice mjesta”, rekla je za ATV portparol PU Banjaluka Milana Stojanović.

O svemu je obaviještena Republička uprava Civilne zaštite.

”Slijedi preduzimanje daljih potrebnih mjera i radnji”, rekla je Stojanović.

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Tagovi :

Lauš

Eksplozija

Banjaluka

Civilna zaštita RS

Bomba

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