Filmska priča iz Šapca: Našla 700.000 evra ispod kreveta, pa ostala bez ičega

Vesna iz Šapca, koja godinama radi u Njemačkoj, podijelila je sa javnošću životnu priču koja zvuči kao scenario za holivudski film.

Od djetinjstva obilježenog teškom nemaštinom i gubitkom roditelja, do trenutka kada je u kući ljudi kod kojih je živjela pronašla bogatstvo od 700.000 evra, Vesnin život je prepun uspona i padova koji ostavljaju bez daha.

Životne lekcije i "đavolska" moć novca

"Koliko je para kroz moje ruke prošlo za četrdeset četiri godine mog života, neko neće vidjeti ni za cijeli život, ni tuđih para, a kamoli svojih da ih broji", počinje Vesna svoju ispovijest.

Kada je nakon smrti žene koju je zvala svojom mamom u njihovoj kući pronašla pravo bogatstvo, Vesna priznaje da nije bila spremna. "Bila sam u šoku. Pomislila sam – kupiću nekretninu, a onda se zapitam šta će mi? Nemam djecu, nemam porodicu, kome ću ostaviti... Svi su znali da dobijam novac iz Njemačke, ali niko nije znao za ovo", priča ona.

Vesna otkriva da su joj novac i "prijatelji" koje je taj novac privukao, donijeli samo nevolje. "Pare su đavolska stvar! Uhvati te društvo, ponese te... svi su ti prijatelji dok imaš para, a ljudi griješe kad kažu 'imam prijatelja'. Ne, nemaš ti prijatelja. Onaj ko ostane uz tebe kad ti nemaš... a ja sam ostala i nije me sramota da kažem da nisam imala šta da jedem i da nisam imala za ogrev za zimu", iskrena je Vesna.

Kako su "žive pare" nestale za godinu dana?

Iako je novac pronašla 2017. godine, sve je isparilo za svega godinu dana. Vesna priznaje da je njena najveća greška bila prekomjerna velikodušnost. "Iskreno, sve sam potrošila a da ništa krupno nisam kupila. Sada sa ovom pameti, uzela bih dva stana, uplatila osiguranje... Tada bih se sažalila, dala drugome, kupim sebi patike, pa mi žao, kupim i onom drugom. Dala sam drugima zadnje od sebe, smatrajući da su mi prijatelji, a ispostavilo se da nisu."

Šok koji je doživjela jedne prilike najbolje oslikava koliko je bila izmanipulisana. "Taksista koji me je vozio preporučio mi je kolegu Mladena. Jednog dana dolazi čovjek u 'renou meganu' karavan, a ja ga pitam: 'Munjo, odakle ti ovakav auto?', a on meni kao iz topa: 'Pa od tvojih para!' Ostala sam u potpunoj nevjerici", prisjeća se Vesna.

Sudbonosni trenutak ispod francuskog ležaja

Prisjećajući se samog trenutka pronalaska novca, Vesna kaže da je sve djelovalo kao san. "Kad je mama umrla, deset dana nisam ništa dirala po kući. Nakon sedam dana odlučila sam da skinem posteljinu sa francuskog ležaja. Imala sam čaršav sa gumom, podigla sam ga i vidjela nešto umotano u hartiju. Bila sam danima pod alkoholom i mislila sam da mi se priviđa. Otvorim limenku, otvorim hartiju – kad ono žive pare! Sve novčanice od sto i dvjesta evra", priča Vesna, svjesna da je sa ovom pameću mogla da kupi dvije kompletno namještene kuće oko Šapca, a ne da ostane praznih ruku.

Danas, nakon svega, Vesna živi sa iskustvom koje je skupo platila, poručujući da je novac prolazan, a da samo pravi prijatelji, koji su rijetki, ostaju uz čovjeka i kada nema ništa.