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Poznati lijek za srce se povlači iz upotrebe, ljekari dobili hitna uputstva

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ATV redakcija
01.07.2026 16:14

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Лијекови
Foto: pexels/ Polina Tankilevitch

Agencija za lijekove i medicinska sredstva (ALIMS) pozvala je u pismu ljekare da više ne propisuju lijek Dilcoran (pentaeritritiltetranitrat) za prevenciju i liječenje angine pektoris (bola u grudima).

Savjetovano je da pređu na druge terapijske opcije zbog nedostataka o zadovoljavajućoj efikasnosti ovog lijeka. Naloženo je i da se Dilcoran ne propisuje novim pacijentima.

Postepen prelazak na druge terapijske opcije

Zbog nedostatka podataka o zadovoljavajućoj efikasnosti lijeka, savremene terapijske smjernice ne preporučuju primjenu pentaeritritiltetranitrata za profilaksu i dugotrajno liječenje angine pektoris. Iz navedenih razloga, ALIMS je obnovio dozvolu za lijek Dilcoran na period od godinu dana da bi se obezbijedilo snabdijevanje ovim lijekom do juna 2027. godine, te omogućio adekvatan i pravovremeni prelazak pacijenata na druge terapijske opcije, navodi se u pismu upućenom zdravstvenim radnicima.

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Savjetuje se da više ne propisuju lijek Dilcoran, već da razmotre primjenu druge adekvatne terapije za profilaksu i dugotrajno liječenje angine pektoris, u skladu sa važećim smjernicama. Terapiju lijekom Dilcoran kod novih pacijenata ne treba započinjati. Nisu identifikovani novi bezbjednosni rizici povezani sa primjenom lijeka Dilcoran.

Za dugotrajno liječenje angine pektoris

Lijek Dilcoran sadrži aktivnu supstancu pentaeritritiltetranitrat. Prvi put je u Republici Srbiji registrovan 28.12.1976. godine, od kada se nalazi u prometu i koristi za profilaksu i dugotrajno liječenje angine pektoris. U skladu sa dostupnim nacionalnim i međunarodnim terapijskim smjernicama, primjena lijekova koji sadrže aktivnu supstancu pentaeritritiltetranitrat za profilaksu i dugotrajno liječenje angine pektoris više se ne preporučuje zbog nedostatka podataka o zadovoljavajućoj efikasnosti lijeka.

ALIMS navodi da nisu identifikovani novi bezbjednosni rizici povezani sa primjenom lijeka Dilcoran.

Zdravstvenim radnicima se savjetuje da:

  • Više ne propisuju lijek Dilcoran
  • Planiraju prelazak na drugu odgovarajuću terapiju u skladu sa važećim smjernicama
  • Informišu pacijente o razlozima promjene terapije i obezbijede kontinuitet liječenja
  • Ne započinju terapiju lijekom Dilcoran kod novih pacijenata

ALIMS poziva sve pacijente da prijavljuju neželjene reakcije na bilo koji lijek – popunjavanjem e-obrasca za onlajn prijavu koji je dostupan na internet stranici www.alims.gov.rs.

(Kurir)

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