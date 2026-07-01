Прескочио ограду, откључао сеф и "олакшао" власнике за 100.000 евра

Аутор:АТВ редакција
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Подгоричка полиција расвијетлила је тешку крађу која се догодила прије два дана у насељу Парк шума Загорич и ухапсила Д.К. (40), осумњиченог да је из породичне куће украо златни накит и сатове вриједне више од 100.000 евра.
Како је саопштено из полиције, службеници Станице криминалистичке полиције за сузбијање имовинског криминалитета су интензивним оперативним радом на терену идентификовали и пронашли осумњиченог, након чега је по налогу државног тужиоца у Основном државном тужилаштву у Подгорици лишен слободе.
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"Сумња се да је Д.К. 28. јуна, око три сата послије поноћи, дошао до породичне куће оштећених лица у насељу Парк шума Загорич. Након што је прескочио дворишну капију, подесним средством провалио је улазна врата, ушао у кућу, откључао сеф који се налазио у спаваћој соби и из њега однио златни накит и сатове укупне вриједности веће од 100.000 евра", наводи се у полицијском саопштењу.
Након крађе, осумњичени се удаљио са лица мјеста.
Полиција предузима даље активности како би пронашла украдени накит, вратила га власницама и у потпуности расвијетлила све околности овог случаја.
Д.К. ће, уз кривичну пријаву, у законском року бити приведен поступајућем државном тужиоцу у Основном државном тужилаштву у Подгорици, преноси Телеграф.рс.
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