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Лажни банкари отимају новац: Полиција открила како варају грађане

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 16:48

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Фото: Pexels/Photo by JÉSHOOTS

Посљедњих неколико дана Полицијска управа дубровачко-неретванска примила је неколико пријава грађана за рачунарске преваре.

У једном случају се радило о превари са популарном апликацијом за новчане трансакције, коју многи користе за бесконтактно плаћање или размјену новца међу рачунима, а у другом случају о слању СМС-а у којем се преварант лажно представљао као банка.

Начин преваре сличан је многим, већ познатим, начинима рачунарских превара чији је циљ скидање новца са рачуна контактиране особе.

У својим пријавама навели су како их је контактирала особа која се представила као радник корисничке подршке и тражила податке банковних картица, након чега су добили пуш поруку преко поменуте апликације којом су се верификовали као стварни корисници рачуна, а радило се о трансакцији којом су несвјесно одобрили трансакције којима им је са њихових банковних рачуна подигнут значајан износ новца.

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Преваранти у својим позивима упозоравају да постоји проблем са вашим рачуном и звуче увјерљиво, при чему жртве застрашују како је њихов рачун угрожен и да постоје сумњиве трансакције.

У другом су случају оштећени на свој мобилни уређај примили СМС-ове за које су вјеровали да им их је послала банка у којој имају отворен рачун. Непозната особа довела их је у заблуду тражећи да преко линка ажурирају апликацију мобилног банкарства, што су они и учинили тако што су отворили линк који им је био достављен у поруци, а потом су уписали своје личне податке и податке са банковне картице. Убрзо након тога са њихових банковних рачуна скинут је новац.

Упозорење за грађане

Полиција упозорава грађане да не насједају на позиве особа које се представљају као радници финансијских установа који у својим позивима траже хитне уплате, као ни на поруке наводних банкарских установа којима се достављају различити линкови.

Циљ таквих порука је да наведу примаоца на отварање линкова који су заражени или на откривање повјерљивих информација.

Такође савјетују да са непознатим особама никада не дијелите податке о картицама, ПИН-овима, токен кодовима, лозинкама или другим повјерљивим подацима, преноси Дневник.хр.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

превара

Интернет превара

Хрватска

СМС превара

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