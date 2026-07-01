Доналд Трамп вјерује да постоји добра шанса са постизање договора са Ираном

Аутор:АТВ редакција
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Портпарол Бијеле куће, Ана Кели, изјавила је да предсједник САД Доналд Трамп вјерује да Вашингтон и Техеран имају добру шансу да постигну договор у вези са нуклеарним програмом Ирана.
"Предсједник је јасан: ако они пуцају на нас, ми ћемо узвратити, али чини се да САД и Иран имају добру прилику да постигну договор који ће елиминисати њихове нуклеарне капацитете", рекла је Келијева за "Фокс њуз".
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САД и Иран потписали су меморандум о окончању војног сукоба 18. јуна, преноси Срна.
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