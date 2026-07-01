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Доналд Трамп вјерује да постоји добра шанса са постизање договора са Ираном

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 16:42

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Амерички предсједник Доналд Трамп гестикулира док напушта бину након конференције за медије на крају самита Г7 у Евијан ле Бену, Француска, у сриједу, 17. јуна 2026. године.
Фото: Vadim Ghirda/Tanjug/AP

Портпарол Бијеле куће, Ана Кели, изјавила је да предсједник САД Доналд Трамп вјерује да Вашингтон и Техеран имају добру шансу да постигну договор у вези са нуклеарним програмом Ирана.

"Предсједник је јасан: ако они пуцају на нас, ми ћемо узвратити, али чини се да САД и Иран имају добру прилику да постигну договор који ће елиминисати њихове нуклеарне капацитете", рекла је Келијева за "Фокс њуз".

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САД и Иран потписали су меморандум о окончању војног сукоба 18. јуна, преноси Срна.

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Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Иран

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