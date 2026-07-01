Брчко прогласило 4. и 11. јул за Дане жалости

Аутор:АТВ редакција
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Градоначелник Брчко дистрикта Синиша Милић прогласио је 4. и 11. јул данима жалости на подручју дистрикта, поводом обиљежавања годишњица страдања у протеклом рату.
Дан жалости 4. јула проглашен је поводом обиљежавања страдања у Средњем Подрињу и Бирчу, а 11. јули у знак сјећања на страдања у Сребреници.
Милић је подсјетио да Савјет министара ни ове године није постигао консензус о проглашењу дана жалости на нивоу БиХ.
"С обзиром на те околности, чињеницу да ће на подручју ентитета бити проглашени дани жалости, за различите датуме, и уважавајући правну природу и мултиетнички карактер ове заједнице, након консултација са политичким партнерима, у складу са својим овлаштењима, донио сам овакву одлуку", изјавио је Милић.
Он је нагласио да ова одлука представља најдубљи израз поштовања према свим жртвама протеклог рата, без обзира на њихову националну припадност, као и чин солидарности са њиховим породицама и сународницима.
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Милић је позвао суграђане на достојанство и пијетет према свим жртвама, поручивши да то није политичко, већ питање цивилизацијског достигнућа и опште културе.
Он је додао да се прошлост не може промијенити, али да се уз међусобно уважавање, поштовање и праштање може учинити да посљедице рата свима буду мање тешке, а будућност у заједници извјесна и пожељна.
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