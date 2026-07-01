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Минић: Очекујемо једну од бољих година у пољопривреди

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 15:08

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Минић: Очекујемо једну од бољих година у пољопривреди
Фото: ATV

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изразио је задовољство добрим резултатима овогодишње жетве пшенице и очекује да ће ова бити једна од бољих година када је ријеч о пољопривредној производњи.

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изразио је задовољство добрим резултатима овогодишње жетве пшенице и очекује да ће ова бити једна од бољих година када је ријеч о пољопривредној производњи.

Минић је навео да је ове године 1.500 хектара више засијане пшенице, што, како је рекао, значи да ће и род бити већи.

"У систему премирања имамо више од 27.500 хектара, што је рекорд, док генерално сјетвених површина има на око 43.000 хектара", изјавио је Минић новинарима у Кладарима код Српца гдје је посјетио домаћинство Ђуре Цвијића на чијем је имању организована жетва пшенице и јавно вагање пољопривредних култура.

Он је напоменуо да је подршка Владе Републике Српске домаћинима и пољопривредним произвођачима константна и неспорна.

Саво Минић

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"Данашња посјета је прилика да чујемо са којим изазовима се произвођачи суочавају на почетку производње јечма и пшенице, те да нађемо начин да превазиђемо проблеме" рекао је Минић.

Минић је навео да су временске непогоде један од тих изазова, али да је "Противградна превентива Републике Српске" спремна да реагује у сваком моменту.

"Противградна превентива јуче је дејствовала више од 150 пута. Вјерујем да ћемо сачувати љетину и имати једну од бољих година када је ријеч о пољопривредној производњи", истакао је Минић.

(СРНА)

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Тагови :

Саво Минић

Пољопривреда

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