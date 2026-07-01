Минић: Очекујемо једну од бољих година у пољопривреди

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изразио је задовољство добрим резултатима овогодишње жетве пшенице и очекује да ће ова бити једна од бољих година када је ријеч о пољопривредној производњи.
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изразио је задовољство добрим резултатима овогодишње жетве пшенице и очекује да ће ова бити једна од бољих година када је ријеч о пољопривредној производњи.
Минић је навео да је ове године 1.500 хектара више засијане пшенице, што, како је рекао, значи да ће и род бити већи.
"У систему премирања имамо више од 27.500 хектара, што је рекорд, док генерално сјетвених површина има на око 43.000 хектара", изјавио је Минић новинарима у Кладарима код Српца гдје је посјетио домаћинство Ђуре Цвијића на чијем је имању организована жетва пшенице и јавно вагање пољопривредних култура.
Он је напоменуо да је подршка Владе Републике Српске домаћинима и пољопривредним произвођачима константна и неспорна.
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"Данашња посјета је прилика да чујемо са којим изазовима се произвођачи суочавају на почетку производње јечма и пшенице, те да нађемо начин да превазиђемо проблеме" рекао је Минић.
Минић је навео да су временске непогоде један од тих изазова, али да је "Противградна превентива Републике Српске" спремна да реагује у сваком моменту.
"Противградна превентива јуче је дејствовала више од 150 пута. Вјерујем да ћемо сачувати љетину и имати једну од бољих година када је ријеч о пољопривредној производњи", истакао је Минић.
(СРНА)
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