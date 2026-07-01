Logo

Džejla Ramović završila fakultet u Španiji, njeno zanimanje iznenadilo javnost

Autor:

ATV redakcija
01.07.2026 15:53

Komentari:

0
пјевачица млада дјевојка
Foto: Instagram/printscreen

Nakon što je osvanula vijest o njenoj emotivnoj vezi sa četiri godine mlađim kolegom Jakovom Jozinovićem, pjevačica Džejla Ramović dospjela je u sam centar interesovanja javnosti.

Nakon što se proslavila u jednom muzičkom takmičenju, a potom odnijela pobjedu, ubrzo se posvetila obrazovanju.

Njena odluka da spakuje kofere i preseli se u Španiju kako bi studirala, mnoge je iznenadila. Da se njen trud isplatio, govori u prilog i to da je mlada pjevačica nedavno preuzela diplomu.

Базен на улици

Region

Žena postavila bazen na ulicu jer nije imala mjesta u dvorištu, slučaj završio kod policije

Džejla je uspešno završila fakultet, a studirala je međunarodno preduzetništvo.

(GrandTV)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Džejla Ramović

Pjevačica

Španija

fakulteti

Komentari (0)

Više iz rubrike

Милица Павловић

Scena

Milica Pavlović objavila ''konkurs za momka'': Pronađi me, potrudi se..

2 h

0
Бака Прасе

Scena

Baka Prase uplatio 10.000 evra na prolaz BiH protiv Amerikanaca na Mundijalu

7 h

0
Лепа Брена

Scena

Čime su se poznati pjevači i pjevačice bavili prije nego što su stupili na scenu: Bebisiterka, bravar..

19 h

0
Драгана Мирковић пјевачица ДМ САТ

Scena

Toni Bijelić o Dragani Mirković nakon razvoda: ''Koliko si platila da me pljuju?''

23 h

0

  • Najnovije

17

47

Kako pravilno zaliti biljke tokom velikih vrućina?

17

46

Drama u grčkom ljetovalištu! Ognjen se izgubio u Paraliji, hitno upućen apel

17

34

Srbin pucao sa balkona, njemačka policija hitno opkolila zgradu

17

30

Ambasada Rusije u BiH: Mjesto visokog predstavnika je upražnjeno nakon Incka

17

28

Lalović: Stanivuković ne može da sakrije nervozu - mentor sa kojim se grlio napušta BiH

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima