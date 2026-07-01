Džejla Ramović završila fakultet u Španiji, njeno zanimanje iznenadilo javnost

Nakon što je osvanula vijest o njenoj emotivnoj vezi sa četiri godine mlađim kolegom Jakovom Jozinovićem, pjevačica Džejla Ramović dospjela je u sam centar interesovanja javnosti.

Nakon što se proslavila u jednom muzičkom takmičenju, a potom odnijela pobjedu, ubrzo se posvetila obrazovanju.

Njena odluka da spakuje kofere i preseli se u Španiju kako bi studirala, mnoge je iznenadila. Da se njen trud isplatio, govori u prilog i to da je mlada pjevačica nedavno preuzela diplomu.

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Džejla je uspešno završila fakultet, a studirala je međunarodno preduzetništvo.

(GrandTV)