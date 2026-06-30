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Toni Bijelić o Dragani Mirković nakon razvoda: ''Koliko si platila da me pljuju?''

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ATV redakcija
30.06.2026 18:35

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Драгана Мирковић пјевачица ДМ САТ
Foto: YouTube/printscreen

Dragana Mirković i Toni Bijelić važili su za jedan od najskladnijih parova na estradi. Otkad su odlučili da stave tačku na svoj brak, malo se zna o tome šta ih je navelo na taj postupak.

Poznato je da Dragana Mirković i njen bivši muž, biznismen Toni Bijelić, poslije razvoda nisu ostali u dobrim odnosima.

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On je nedavno prozvao Draganu, nakon što je ona pričala o krahu njihovog braka, o čemu ne prestaje da se govori, dok je pjevačica u prethodnom periodu u više navrata spominjala Bijelića.

– Nisam znala koliko sam jaka osoba. Mislila sam da sam nježna. Jača sam nego što sam mislila. To sam shvatila prije 5 godina. Shvatila sam da sam srećnija sama sa svojom djecom. Tako sam odlučila. Kada ja ovakva odlučim da prekinem neki odnos ljudi moraju da znaju da je mnogo veliki razlog, jer ja sam toliko trpeljiva. Previše volim ljude i mnogo opraštam, ali kad ja odlučim da prekinem onda je došlo preko glave. Shvatila sam koliko sam stabilna i srećna žena – rekla je Dragana Mirković u podkastu “B-13”.

– To je bilo šokantno za mene. Pogrešni razlozi su u pitanju u medijima, veći su razlozi kada je odlučim da prekinem, mnogo su bolniji razlozi. Djeca uz mene ne sto posto, nego milion. Ja sam uz njih svojim životom. Imam sreću što uživam u malim stvarima. Bio je skladan brak neko vrijeme. Poštujem oca svoje djece i zbog svoje djece nikada neću reći jednu riječ lošu. To je za mene bio tužan period, težak momenat kada sam shvatila da to moram da uradim. Znaš ko mi je tu pomogao? Marko i Manuela. Oni su rekli: “Mama, hajde da idemo”. Ja sam podnijela zahtjev za razvod braka – ispričala je Dragana Mirković, a na ovu njenu izjavu je reagovao i njen bivši muž Toni Bijelić i zaprepastio javnost.

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“Razlog zna samo Toni”

– Nije taj razlog… A, koji je? Zna samo Toni, a nije to što su pisali? A koji je? – napisao je u jednoj objavi, pa nastavio:

– Sramota… Toni zna, ali ćuti, nije bitno – dodao je.

– Gdje je ta trudnica? Koliko si platila da me pljuju??? Aaa, nema trudnice, a ni bebe… Da, da tužan period jer nema ko da te, da objasnim… Dosta je foliranja, sram te bilo, platila si da me pljuju! – napisao je Toni Bijelić i iznio optužbe na račun bivše žene.

Dragana podvlači: “Ja sam van cijele te priče”

Draganu ne dotiču šuškanja u vezi njenog odnosa sa Bijelićem.

– Mislim da su ljudi primjetili da sam potpuno van cijele priče i da jednostavno vodim računa o svojoj djeci. Ostajem vjerna svojoj porodici, vodim računa o tome, volim lijepe stvari. Uživam sa publikom, inače sam osoba koja je prepuna ljubavi i ništa to neće poremetiti niti može da me promijeni. Mogu ljudi da mi urade nešto loše, ja ću uvijek voljeti ljude, ne mogu nikada postati ogorčena žena. Samo mogu sve više da volim – istakla je nedavno pjevačica, pa se osvrnula na djecu.

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– Uvijek me obraduju nečim. Klinci su divni, iako nisu više klinci, ali ja to uvijek tako kažem (smijeh). Oni su odrasli ljudi, jako dobri i privrženi, pametni i normalni, zahvalna sam im na tome što su uvijek uz mene i što me toliko vole. Moram da kažem da su oboje preponosni na svoju majku, a to je moj najveći uspjeh koji mogu da dobijem – rekla je tad Dragana za “Pink”.

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Tagovi :

Dragana Mirković

Toni Bijelić

Pjevačica

Razvod braka

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