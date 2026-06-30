Anđelina Džoli otkrila s koliko muškaraca je bila poslije Bred Pita

Autor:ATV redakcija
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Glumica Anđelina Džoli otkrila je u nedavnom razgovoru za "Jahu Entertainment" da nakon razvoda od Breda Pita nije bila ni u jednoj ljubavnoj vezi.
U jednom od rijetkih osvrta na svoj privatni život, Džoli je kazala da već godinama ne razmišlja o romantičnim odnosima.
- Da budem iskrena, nisam išla na spojeve otkako sam se razvela prije deset godina - rekla je glumica.
Dodala je kako je fokus tokom tog perioda bio na njenoj djeci i porodici.
- Nekako mi se urezalo u glavu da taj aspekt mene nije u središtu mog života dok sam usmjerena na svoju djecu i porodicu - istaknula je.
Govoreći o novom filmu "Kutur", Džoli je rekla da je posljednjih godina prošla kroz velike lične promjene te da danas na život gleda drugačije.
- Ne osjećam se kao da imam 51 godinu i da počinjem razmišljati o starenju. Mislim da moram ponovo živjeti. Ponovo biti slobodna. Na neki način život me malo slomio, ali sada pokušavam pronaći novi početak - kazala je.
Podsjetimo, Džoli je zahtjev za razvod od Pita podnijela 2016. godine, nakon dvije godine braka. Par se upoznao tokom snimanja filma "Gospodin i gospođa Smit" 2005. godine, a zajedno imaju šestero djece.
Njihova pravna bitka trajala je osam godina, a razvod je zvanično okončan tek u decembru 2024. godine.
Prije veze s Pitom, Džoli je bila u braku s glumcima Bilijem Bobom Torntonom i Džonijem Lijem Milerom.
U nedavnom intervjuu za "Variety" priznala je i da se nakon razvoda vratila glumi iz praktičnih razloga, prenosi Avaz
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