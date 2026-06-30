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"Nisu znali da sam promijenila pol" Influenserka šokirala o bivšim momcima

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ATV redakcija
30.06.2026 14:31

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Николина Ковачевић
Foto: Youtube/Nikolina Kovačević

Srpska influenserka Nikolina Kovačević otvoreno je progovorila o svojoj tranziciji, ljubavnom životu i teškim trenucima iz prošlosti.

Nikolina, koja je rođena u tijelu muškarca pod imenom Njegoš, priznala je da je bila u vezama sa muškarcima koji nisu znali za njenu prošlost prije nego što je postala žena.

Nikolina Kovačević je otkrila detalje svojih romansi iz perioda dok je živela u inostranstvu.

- Bilo je muškaraca koji nisu znali da sam promijenila pol. Generalno kada bi ta veza potrajala, ja bih im rekla, ja to pričam kada je ozbiljan odnos. Zašto bih ja to pričala svakome, to je samo jedan deo mene," izjavila je influenserka.

Pričala je da je bila u ljubavnoj vezi sa neimenovanim srpskim fudbalerom koji nije oženjen i koji karijeru gradi u inostranstvu.

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Nikolina je od malih nogu znala da je žena. Njen put ka pravom identitetu sastojao se od hormonskih terapija i estetskih korekcija, a završen je operacijom promene pola koju je odlučila da snima. O teškom oporavku nakon hirurškog zahvata kratko je rekla: "Prva dva dana sam imala jake bolove.

U svojoj misiji imala je potpunu podršku majke, dok je odnos sa ocem Željkom bio znatno drugačiji. Njen otac je, po njenom priznanju, od nje želio da napravi "muškarčinu", ali je Nikolina istakla da to jednostavno nije bilo moguće.

- Znala sam da Njegoš nikada ne može da bude muškarac, da će biti ovo što sad svi vide. Ne mogu da kažem da se Njegoš opirao Željku, jer nije bilo ni prostora za tako nešto, nije bilo moguće - objasnila je ona.

(blic)

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Nikolina Kovačević

influenserka

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