Goli Mundijal je počeo: Influenserka se skinula i postavila izazov

Brazilska influenserka i zvijezda platformi za odrasle, Kerolaj Čaves, odlučila je da na potpuno bizaran i provokativan način najavi predstojeće Svjetsko prvenstvo.

Ona je svoje tijelo pretvorila u "živi album sa sličicama“, prekrivši kožu sa više od 1.000 zvaničnih Panini sličica!

Kerolaj je otkrila da je ovaj proces bio sve samo ne lak, ali da je krajnji rezultat "prava umjetnost“.

"Trebalo mi je oko sedam sati da sve ovo uradim. Bilo je tu preko hiljadu sličica kojima sam prekrila cijelo tijelo. Bilo je zabavno gledati igrače, razmišljati gdje koga da zalijepim i na kraju je ispalo sjajno", poručila je zanosna Brazilka.

Ona je odmah postavila i "vruć“ izazov svojim pratiocima, kojih ima preko pet miliona:

"Da li ste vidjeli gdje se nalaze Vinisijus i Nejmar? Ko ih prvi pronađe na mom tijelu, neka javi!".

Njen potez privukao je ogromnu pažnju svjetskih medija, a o njoj je prilog emitovala i čuvena brazilska televizija "Globo“. Kerolaj ne krije da joj je cilj da ponese titulu koja je nekada proslavila Larisu Rikelme.

"Moja kandidatura je otvorena. Hoću da budem muza Svjetskog prvenstva 2026. godine! Članci sa mojim fotografijama već kruže svijetom, nisam ni sanjala da ću privući ovoliku pažnju. Ko će mi pomoći da stignem do cilja?", zapitala se Čavesova.

(Telegraf)