Mario Cvitanović više nije trener Sarajeva

Foto: Instagram / FK Sarajevo

Fudbalski klub Sarajevo je obavijestio javnost da Mario Cvitanović (51) više nije šef stručnog štaba Bordo tima.

Hrvatski trener je ekipu Sarajeva preuzeo 30. septembra prošle godine kada je na klupi naslijedio Husrefa Musemića. Predvodio je ekipu na ukupno 31 utakmici, ostvarivši 18 pobjeda, sedam remija i šest poraza. "Klub se zahvaljuje Mariju na profesionalnom radu i doprinosu koji je dao tokom svog mandata na klupi Sarajeva", poručili su iz kluba s Koševa. Prikaži ovu objavu u aplikaciji Instagram Objava koju deli FK Sarajevo (@fk_sarajevo)

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