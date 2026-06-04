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Mario Cvitanović više nije trener Sarajeva

Autor:

ATV
04.06.2026 07:50

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Марио Цвитановић више није тренер Сарајева
Foto: Instagram / FK Sarajevo

Fudbalski klub Sarajevo je obavijestio javnost da Mario Cvitanović (51) više nije šef stručnog štaba Bordo tima.

Hrvatski trener je ekipu Sarajeva preuzeo 30. septembra prošle godine kada je na klupi naslijedio Husrefa Musemića.

Predvodio je ekipu na ukupno 31 utakmici, ostvarivši 18 pobjeda, sedam remija i šest poraza.

"Klub se zahvaljuje Mariju na profesionalnom radu i doprinosu koji je dao tokom svog mandata na klupi Sarajeva", poručili su iz kluba s Koševa.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Mario Cvitanović

FK Sarajevo

Premijer liga BiH

Komentari (0)
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