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"Krajnje je vrijeme da se političko Sarajevo razmisli o budućim koracima"

Autor:

ATV redakcija
15.07.2026 11:11

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"Крајње је вријеме да се политичко Сарајево размисли о будућим корацима"
Foto: Srna

Krajnje je vrijeme da političko Sarajevo dobro razmisli o vlastitim političkim ambicijama i budućim koracima, s obzirom na to da se politički odnosi prema BiH na međunarodnom planu evidentno mijenjaju, istakao je zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac.

"Vrijeme u kojem je bošnjačka politika u partnerstvu sa bivšim visokim predstavnicima i međunarodnim faktorom radila protiv Srpske i interesa srpskog naroda u BiH je vrijeme bačeno u vodu. Davno prošlo vrijeme", naglasio je Košarac.

On je ocijenio da bi bošnjačkoj politici bilo mnogo korisnije da realno sagleda nove globalne političke okolnosti i da promijeni politički kurs na način da se okrene dogovoru dva entiteta i tri konstitutivna naroda u BiH kao jedinom mogućem rješenju.

Neka zaborave, ukazao je, nakaradnu, neustavnu i nedejtonsku praksu da bilo koji stranac može nametati zakone i odluke, koja je sve vrijeme bila remetilački faktor u BiH.

"Takvim stanjem u BiH nisu zadovoljni ni Srbi ni Hrvati, što potvrđuje i zajednički stav legitimno izabranih političkih predstavnika ova dva konstitutivna naroda o neophodnosti da se ponište sve odluke bivših visokih predstavnika, ukoliko se želi kreirati dogovoreni put BiH", rekao je on.

Poručio je da domaći akteri moraju preuzeti odgovornost, a odluke moraju donositi domaće instituicije, koje su Ustavom i zakonom nadležne za to.

"Republika Srpska ima jasan i nedvosmislen stav - neophodno je obezbijediti suverenitet domaćih legitimno izabranih predstavnika u sistemu odlučivanja u skladu sa Ustavom, bez uplitanja stranaca i međunarodnog intervencionzima. Nikakav visoki predstavnik i OHR nisu potrebni BiH", konstatovao je Košarac.

Prema njegovim riječima, ostaje otvoreno pitanje usvajanja zakona o Ustavnom sudu BiH i odlaska stranih sudija iz ove institucije.

"To bošnjačka politika mora shvatiti i prihvatiti. U suprotnom će ostati na pustom ostrvu", zaključio je Košarac.

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Tagovi :

Staša Košarac

SNSD

Sarajevo

Politika

Dejtonski sporazum

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