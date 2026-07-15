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Sanja Vulić pitala CIK: Gdje završava novac od kazni političkim subjektima?

Autor:

ATV redakcija
15.07.2026 10:02

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Сања Вулић питала ЦИК: Гдје завршава новац од казни политичким субјектима?
Foto: ATV

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić zatražila je od Centralne izborne komisije /CIK/ BiH objašnjenje na koji način se vrši raspodjela i troši novac naplaćen po osnovu novčanih kazni izrečenih političkim subjektima.

Vulićeva je, s obzirom na to da je izricanje novčanih kazni političkim subjektima zbog preuranjene ili neprimjerene kampanje redovna tačka na sjednicama CIK-a, poslaničkim pitanjem zatražila informaciju o tome u koji budžet ta sredstva budu uplaćena, ko odlučuje o njihovoj namjeni i na osnovu kojih propisa se vrši raspodjela i trošenje.

Ona je, u istom poslaničkom pitanju zatražila da CIK za 2024, 2025. i 2026. godinu dostavi pregled svih naplaćenih novčanih kazni, sa ukupnim iznosom naplaćenih sredstava po godinama, kao i podatke o tome za koje su namjene ta sredstva utrošena, u kojim iznosima i na osnovu čijih odluka.

Vulićeva ja napomenula da je pitanje upućeno CIK-u od opšteg interesa.

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Sanja Vulić

CIK BiH

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