Sanja Vulić pitala CIK: Gdje završava novac od kazni političkim subjektima?

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić zatražila je od Centralne izborne komisije /CIK/ BiH objašnjenje na koji način se vrši raspodjela i troši novac naplaćen po osnovu novčanih kazni izrečenih političkim subjektima.

Vulićeva je, s obzirom na to da je izricanje novčanih kazni političkim subjektima zbog preuranjene ili neprimjerene kampanje redovna tačka na sjednicama CIK-a, poslaničkim pitanjem zatražila informaciju o tome u koji budžet ta sredstva budu uplaćena, ko odlučuje o njihovoj namjeni i na osnovu kojih propisa se vrši raspodjela i trošenje.

Ona je, u istom poslaničkom pitanju zatražila da CIK za 2024, 2025. i 2026. godinu dostavi pregled svih naplaćenih novčanih kazni, sa ukupnim iznosom naplaćenih sredstava po godinama, kao i podatke o tome za koje su namjene ta sredstva utrošena, u kojim iznosima i na osnovu čijih odluka.

Vulićeva ja napomenula da je pitanje upućeno CIK-u od opšteg interesa.