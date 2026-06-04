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Zajedno do vječnosti: Sejda sahranjena pored supruga Halida Bešlića

Autor:

ATV
04.06.2026 17:06

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Сејда и Халид Бешлић загрљени, Халид је љуби у чело
Foto: Printscreen/Youtube

Sejda Bešlić sahranjena je na Gradskom groblju Bare u Sarajevu, gdje je našla vječni mir pored svog supruga Halida Bešlića.

Prethodno je na groblju klanjana dženaza-namaz, a posljednjem ispraćaju prisustvovao je veliki broj ljudi iz Sarajeva, kao i iz drugih gradova Bosne i Hercegovine i regiona. Okupljeni su došli da odaju počast i pruže podršku porodici Bešlić u ovim teškim trenucima.

Vjerski obred su predvodila četvorica hodža, nakon čega je uslijedio ukop.

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Sahrana je protekla u emotivnoj atmosferi, a posebno potresni trenuci zabilježeni su dok je porodica ispraćala Sejdu Bešlić. Njen sin Dino bio je vidno pogođen, uz podršku najbližih članova porodice.

Među prisutnima su bili i brojni prijatelji i javne ličnosti, uključujući Dina Merlina, Fahrudina Pecikozu, Nazifa Gljivu, Nihada Alibegovića, Osmana Hadžića, kao i pjevačice Nikolinu Kovač i Slađanu Mandić.

Posljednji ispraćaj protekao je u miru i dostojanstvu, uz brojne izraze saučešća upućene porodici Bešlić, prenosi Telegraf.

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Tagovi :

sahrana

umrla Sejda Bešlić

Sejda Bešlić

preminula žena Halida Bešlića

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