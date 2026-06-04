Poljanski upozorio: Napad na Sankt Peterburg mogao bi dovesti do sukoba Rusije i NATO-a

Autor:ATV
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Teroristički napad ukrajinskih dronova na Sankt Peterburg i Lenjingradsku oblast mogao bi dovesti do direktnog vojnog sukoba između Rusije i NATO-a, ocijenio je stalni predstavnik Rusije pri Organizaciji za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) Dmitrij Poljanski.
"Uprkos našim upozorenjima o neizbježnosti oštrog odgovora, juče se dogodio novi incident koji rizikuje da dovede do direktnog vojnog sukoba između Rusije i NATO-a", rekao je Poljanski na Stalnom savjetu OEBS-a, komentarišući nedavni napad Ukrajine na mete u Sankt Peterburgu i Lenjingradskoj oblasti.
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On je upozorio da mogućnost da se ukrajinski sukob proširi na sponzore kijevskog režima može ohladiti usijane glave u Alijansi, prenosi Srna.
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