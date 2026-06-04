Minić: Primitivno i simptomatično ponašanje načelnika Kojića

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je da je simptomatično da Vlada danas na Palama nije imala domaćina i takvo ponašanje načelnika opštine Dejana Kojića ocijenio primitivnim.

"Kao predsjednik Vlade i kao neko ko želi da dođe u svaku jedinicu lokalne samouprave hoću da kažem da mi danas nemamo domaćina, što je prilično simptomatično. Nemamo ga ni juče, nemamo ga ni danas", rekao je Minić na konferenciji za novinare na Palama nakon sjednice Vlade.

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On je ocijenio da je posebno ružno bilo to što se danas na polaganju vijenaca i pomenu poginulim borcima Vojske Republike Srpske u Žepi kod Han Pijeska, Kojić nije želio pozdraviti, a što su uradili mnogi drugi načelnici i gradonačelnici.

"Da ne govorim da je danas trebalo da se pojavi ovdje kako bismo vidjeli šta još možemo da učinimo za Pale", rekao je Minić.

Očigledno je, kaže Minić, da predsjednik političke partije čiji je Kojić član nije dao saglasnost iz Brisela da to uradi.

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Minić je ocijenio da je to loša poruka za bilo koga u Republici Srpskoj, ali da dovoljno govori o njemu, prenosi "Srna".

"U ime Vlade Republike Srpske pozvao sam sve načelnike i gradonačelnike, kao i ministre da poslije ove sjednice opet dođemo na Pale, razgovaramo i pokažemo da ne želimo da pravimo bilo kakve podjele, a pogotovo ovako primitivne", rekao je Minić.

On je istakao da želi da svi građani osjete da je Vlada Republike Srpske njihova, te da će svaka lokalna zajednica to osjetiti.