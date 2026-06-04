Uvećanje plata vozačima saniteta: Do 250 KM više na račun

Autor:ATV
Komentari:0
Vlada Republike Srpske prihvatila je danas informaciju o inicijativi vozača saniteta javnih zdravstvenih ustanova o uvećanju plate do 20 odsto, što bi mjesečno iznosilo 250 KM neto.
"S obzirom na to da se procjenjuje da u javnim zdravstvenim ustanovama koje obavljaju djelatnost primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite ima oko 450 vozača saniteta, procijenjeni ukupan bruto iznos na godišnjem nivou potreban za ovu namjenu iznosio bi oko 2.214.000 KM", saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću nakon današnje sjednice na Palama.
Republika Srpska
Vidović: 26 miliona KM za nove projekte
Sredstva potrebna za realizaciju biće obezbijeđena iz prihoda javnih zdravstvenih ustanova, a ukoliko u ovoj godini ne raspolažu potrebnim sredstvima, zadužuju se Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i Ministarstvo finansija da ih obezbijede u budžetu Republike Srpske.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
25 min0
Republika Srpska
36 min0
Republika Srpska
26 min0
Hronika
37 min0
Republika Srpska
25 min0
Republika Srpska
26 min0
Republika Srpska
36 min0
Republika Srpska
50 min0
Najnovije
16
19
16
16
16
12
16
11
16
05
Trenutno na programu