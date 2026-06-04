Uvećanje plata vozačima saniteta: Do 250 KM više na račun

Vlada Republike Srpske prihvatila je danas informaciju o inicijativi vozača saniteta javnih zdravstvenih ustanova o uvećanju plate do 20 odsto, što bi mjesečno iznosilo 250 KM neto.

"S obzirom na to da se procjenjuje da u javnim zdravstvenim ustanovama koje obavljaju djelatnost primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite ima oko 450 vozača saniteta, procijenjeni ukupan bruto iznos na godišnjem nivou potreban za ovu namjenu iznosio bi oko 2.214.000 KM", saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću nakon današnje sjednice na Palama.

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Sredstva potrebna za realizaciju biće obezbijeđena iz prihoda javnih zdravstvenih ustanova, a ukoliko u ovoj godini ne raspolažu potrebnim sredstvima, zadužuju se Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i Ministarstvo finansija da ih obezbijede u budžetu Republike Srpske.