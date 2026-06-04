Epilog nesreće u centru Banjaluke - troje povrijeđenih

Autor:Stevan Lulić
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Tri osobe povrijeđene su u saobraćajnoj nesreći u centru Banjaluke, kod Narodnog pozorišta Republike Srpske, potvrđeno je za ATV.
U udesu su učestvovali automobil i motocikl, a na terenu su bile ekipe policije i Hitne pomoći.
Nezgoda se dogodila na raskrsnici kod Narodnog pozorišta Republike Srpske.
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Teška nesreća u centru Banjaluke, više povrijeđenih
Iz Policijske uprave Banjaluka za ATV je ranije potvrđeno da se nezgoda dogodila i da ima više povrijeđenih osoba.
"U nezgodi su učestvovali putničko vozilo i motocikl. Nema obustave saobraćaja. Više lica zadobilo je tjelesne povrede", rečeno nam je u policiji.
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