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Epilog nesreće u centru Banjaluke - troje povrijeđenih

Autor:

Stevan Lulić
04.06.2026 15:49

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Несрећа у центру Бањалуке
Foto: Fejsbuk / Banja Luka Vijesti / Nezavisne

Tri osobe povrijeđene su u saobraćajnoj nesreći u centru Banjaluke, kod Narodnog pozorišta Republike Srpske, potvrđeno je za ATV.

U udesu su učestvovali automobil i motocikl, a na terenu su bile ekipe policije i Hitne pomoći.

Nezgoda se dogodila na raskrsnici kod Narodnog pozorišta Republike Srpske.

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Iz Policijske uprave Banjaluka za ATV je ranije potvrđeno da se nezgoda dogodila i da ima više povrijeđenih osoba.

"U nezgodi su učestvovali putničko vozilo i motocikl. Nema obustave saobraćaja. Više lica zadobilo je tjelesne povrede", rečeno nam je u policiji.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

udes

Banjaluka

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