Teška nesreća u centru Banjaluke, više povrijeđenih

Teža saobraćajna nesreća dogodila se poslijepodne u centru Banjaluke, u kojoj je više osoba povrijeđeno, potvrđeno je za ATV.

U udesu su učestvovali automobil i motocikl, a na terenu su ekipe policije i Hitne pomoći.

Nezgoda se dogodila na raskrsnici kod Narodnog pozorišta Republike Srpske.

Na video snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se da ljekari Hitne pomoći ukazuju pomoć povrijeđenima.

Iz Policijske uprave Banjaluka za ATV je potvrđeno da se nezgoda dogodila i da ima više povrijeđenih.

"U nezgodi su učestvovali putničko vozilo i motocikl. Nema obustave saobraćaja. Više lica zadobilo je tjelesne povrede i slijedi vršenje uviđaja", rečeno nam je u banjalučkoj policiji.

Za sada se ne zna koji je stepen njihovih povreda.