Logo
Large banner

Teška nesreća u centru Banjaluke, više povrijeđenih

Autor:

Stevan Lulić
04.06.2026 15:10

Komentari:

0
Несрећа у центру Бањалуке
Foto: Fejsbuk / Banja Luka Vijesti / Nezavisne

Teža saobraćajna nesreća dogodila se poslijepodne u centru Banjaluke, u kojoj je više osoba povrijeđeno, potvrđeno je za ATV.

U udesu su učestvovali automobil i motocikl, a na terenu su ekipe policije i Hitne pomoći.

Nezgoda se dogodila na raskrsnici kod Narodnog pozorišta Republike Srpske.

Na video snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se da ljekari Hitne pomoći ukazuju pomoć povrijeđenima.

Iz Policijske uprave Banjaluka za ATV je potvrđeno da se nezgoda dogodila i da ima više povrijeđenih.

"U nezgodi su učestvovali putničko vozilo i motocikl. Nema obustave saobraćaja. Više lica zadobilo je tjelesne povrede i slijedi vršenje uviđaja", rečeno nam je u banjalučkoj policiji.

Za sada se ne zna koji je stepen njihovih povreda.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

Banjaluka

udes

Policija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Dalibor Mandić

Hronika

Zašto je Vrhovni sud smanjio kaznu Mandiću za ubistvo Bogdanovića

3 h

2
писање казне, Полиција Републике Српске

Hronika

Vozaču iz Gradiške oduzet ”pežo”: Pijan učestvovao u nezgodi, za kazne duguje 3.140 KM

3 h

0
Опљачкана још једна кладионица: Маскирани разбојник однио око 2.000 КМ

Hronika

Opljačkana još jedna kladionica: Maskirani razbojnik odnio oko 2.000 KM

4 h

0
Потрага за дјечаком у Дрини

Hronika

Lazović: Pronađeno tijelo mlađe osobe pronađene u Badovincima ide na obdukciju

5 h

0

  • Najnovije

16

19

Grad Banjaluka prodaje garaže u centru, objavljene cijene

16

16

Odluka o vanrednom povećanju penzija u julu

16

12

Udes za udesom u Banjaluci - naselje paralisano, Hitna na terenu

16

11

Mazalica: Digitalni identitet se ne uređuje kuknjavom pred stranim ambasadorima

16

05

Uvećanje plata vozačima saniteta: Do 250 KM više na račun

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner