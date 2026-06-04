Minić nakon sjednice na Palama: Vlada ulaže u razvoj opština

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je da je na današnjoj sjednici Vlade na Palama usvojeno više odluka koje se odnose na javne investicije u Republici Srpskoj, kako za gradove i opštine, tako i za javne ustanove i preduzeća koja su bitna za razvoj Srpske.

Usvojena je Informacija o prioritetnom kapitalnom projektu "Podrška kapitalnim projektima u gradu Istočno Sarajevo", kao i informacije o prioritetnom kapitalnom projektu "Realizacija kapitalnih projekata na području opštine Pale" i "Realizacija kapitalnih projekata na području opštine Trnovo".

"Meni je drago, pogotovo što imamo sjednicu Vlade ovdje na Palama i što sam u razgovoru sa gradonačelnikom Istočnog Sarajeva Ljubišom Ćosićem dogovorio da ćemo i po zahtjevu i po prijedlogu samog grada imati još aktivnosti u vezi sa gradom", rekao je Minić.

Republika Srpska Sjednica Vlade na Palama: Usvojen niz odluka o javnim investicijama

On je istakao da mu je kao premijeru drago što se izašlo u susret mnogim lokalnim zajednicama.

Govoreći o nabavci i opremanju objekta za smještaj i sjedište organizacione jedinice Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske - Tim za zaštitu i spasavanje na vodi u opštini Bratunac, Minić je ocijenio da to u istočnom dijelu Republike Srpske mnogo znači.

"Najčešće brzo zaboravimo kad bude neka elementarna nepogoda ili kad bude neka nedaća, nebitno kakva, a kada treba u momentu reagovati lijepo je kad smo spremni. Mislim da u svakom slučaju moramo imati te kapacitete", rekao je premijer.

On je naveo da je saradnja sa lokalnim zajednicama transparentna i da je i Vlada u ovom dijelu Republike Srpske zastupila sve i jednu opštinu i grad.

(Srna)