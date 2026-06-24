Macut: Radimo na ubrzavanju povezivanja Srbije i Srpske u svim pravcima

Srbija i Republika Srpska rade na ubrzavanju povezivanja i integracije u svim pravcima, posebno u naučnoj saradnji i projektima u infrastrukturi, rekao je predsjednik Vlade Srbije Đuro Macut.

"Jedan od mojih izazova bio je da se povežemo u svim pravcima sa Republikom Srpskom. Imamo ugovor o specijalnim vezama koji su postavili predsjednici Aleksandar Vučić i Milorad Dodik, a premijer Srpske Savo Minić i ja ga sada implementiramo u praktičnom smislu kroz mjesečne operativne sastanke", naveo je Macut.

On je kao prioritetne naveo zajedničke projekte izgradnje aerodroma u Trebinju, autoputa Beograd-Banjaluka, projekte energetske infrastrukture, te izgradnju memorijala u Donjoj Gradini.

Macut je rekao da je Aerodrom Trebinje trenutno u fazi eksproprijacije zemljišta i prikupljanja dozvola, što uključuje i usaglašavanje u okviru institucija BiH, te da se zato može očekivati realizacije u okviru naredne dvije godine.

Što se tiče autoputa Beograd–Banjaluka, Macut je naveo da se radi intenzivno s obje strane Drine, te da će za mjesec do dva biti završeno prvih 7,5 kilometara od Drine prema Bijeljini, a novi most na Rači biće gotov za godinu dana.

"Očekujem da kompletan deo auto-puta do Bijeljine bude uspostavljen za maksimalno dve godine", rekao je Macut za Radio Beograd.

On je istakao da je jedan od najvažnijih projekata na polju kulture sjećanja izgradnja memorijalnog centra u Donjoj Gradini, prenosi Srna.

Projekat je, podsjeća Macut, započet ove godine, a završetak manjih građevinskih zahvata na memorijalu očekuje se već za godinu dana.

Nakom posljednje posjete Banjaluci i razgovora sa Minićem, Macut je najavio i bliže povezivanje u oblasti nauke i visokog obrazovanja, u kojima se Srpska i Srbija moraju integrisati.

"Treba da pružimo mogućnost našim sunarodnicima koje rade u akademskom prostoru u Republici Srpskoj da mogu da pristupaju Fondu za nauku Srbije u vidu konzorcijuma na nacionalnom nivou ili da se oni sami prijavljuju. Tu priču ćemo tek da pokrenemo - rekao je Macut.