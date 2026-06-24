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Nova pucnjava u Beogradu: Intenzivna potraga za napadačem

Autor:

ATV redakcija
24.06.2026 17:08

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Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

U beogradskom naselju Zvezdara danas oko 16 časova došlo je do pucnjave u kojoj, prema prvim informacijama, vlada opsadno stanje.

Kako saznajemo, sve se odigralo u sekundi u kafiću „Parlament”, koji se nalazi na adresi Bulevar kralja Aleksandra.

Prema riječima preplašenih očevidaca koji su se zatekli na licu mjesta, u lokalu je od‌jednom od‌jeknulo nekoliko hitaca, što je izazvalo opštu paniku i stampedo među prisutnim gostima i prolaznicima.

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"Bilo je strašno, ljudi su počeli da beže i da se sklanjaju pod stolove. Napadač je odmah nakon ispaljenih metaka istrčao iz kafića i pobegao u nepoznatom pravcu", navodi izvor sa lica mjesta.

Kako Telegraf saznaje, osumnjičeni je nakon krvavog pira seo u automobil bele boje i punim gasom se uputio u pravcu Cvetkove pijace.

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Jake policijske snage su odmah alarmirane i blokirale su ovaj dio grada. Na terenu je u toku intenzivna potraga za osumnjičenim na osnovu opisa koji su dali preplašeni svjedoci.

Građanima i jedinicama na terenu savetuje se visok stepen opreza jer se pretpostavlja da je napadač i dalje naoružan. Detalji o stanju učesnika incidenta, kao i tačni motivi ove filmske pucnjave, za sada nisu zvanično potvrđeni.

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Zvezdara

Pucnjava

Beograd

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