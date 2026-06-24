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Novi detalji užasa: Otac ispustio sina (1,5) pod točkove traktora, ljekari se bore za život beba

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ATV redakcija
24.06.2026 15:24

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Нови детаљи ужаса: Отац испустио сина (1,5) под точкове трактора, љекари се боре за живот беба

U beogradskom naselju Begaljica, u opštini Grocka, juče oko 18 časova dogodila se nezapamćena porodična nesreća.

Jednoipogodišnji dječak zadobio je teške tjelesne povrede opasne po život kada je pao pod točkove traktora kojim je upravljao, nezvanično, njegov djed N. J. (57), dok ga je u krilu držao otac T. J. (34).

Kako se saznaje, ljekari se trenutno bore za život teško povrijeđenog mališana.

Sve se odigralo u nekoliko sekundi

Prema informacijama iz istrage, stravična nesreća dogodila se u dvorištu porodične kuće, tokom uobičajenih poslova oko poljoprivredne mehanizacije. Ono što je trebalo da bude svakodnevni rad, za tili čas se pretvorilo u dramu koja je duboko potresla cijelo naselje.

Izvor upoznat sa slučajem navodi da se kobni događaj odigrao munjevito.

- Sve se dogodilo za nekoliko sekundi. Djed N. J. je upravljao traktorom i spremao se da obavi posao oko priključne mašine. Na traktoru je bio i otac djeteta T. J., koji je sjedio na krilu vozila i u svom naručju držao jednoipogodišnjeg sina. U jednom trenutku, djed je naglo zakočio. Tada je, kako se pretpostavlja, otac izgubio ravnotežu i ispustio dijete. Niko nije stigao da reaguje – objašnjava sagovornik.

Djed nije primijetio da je dijete palo

Pretpostavlja se da stariji muškarac u prvom momentu uopšte nije shvatio šta se dogodilo iza njegovih leđa.

- Nakon kočenja, N. J. je nastavio da upravlja traktorom i krenuo napred, ne znajući da je dječak završio u neposrednoj blizini točkova. Nažalost, tada je došlo do najgoreg ishoda i teška mašina je prešla preko djeteta – kaže izvor.

U dvorištu je odmah zavladala opšta panika, a svjedoci navode da su prizori nakon nesreće bili jezivi. Otac i djed su očajni vrištali i pokušavali da pomognu krvavom djetetu sve dok na lice mjesta nije stigla ekipa Hitne pomoći.

Mještani u šoku: "Molimo se da preživi"

Stanovnici Begaljice zanijemili su pred tragedijom koja je zadesila njihove komšije. Za porodicu imaju samo riječi hvale i ističu da je riječ o vrijednim i poštenim ljudima.

- Svi smo u apsolutnom šoku i potreseni. To je divna porodica. Niko ne može da povjeruje da ih je snašla ovakva nesreća. Dijete je još beba, tek je počelo da hoda i istražuje svijet oko sebe. Cijela ulica se moli samo za jedno - da mališan izdrži i preživi - priča jedan od komšija.

Mališanu je prva pomoć ukazana u najbližoj zdravstvenoj ustanovi, ali je zbog ozbiljnosti i težine povreda hitno transportovan u specijalizovanu bolnicu u Beogradu, gdje je hospitalizovan.

Policija je obavila detaljan uviđaj na mjestu nesreće, a po nalogu nadležnog tužilaštva prikupljaju se svi dokazi i utvrđuju tačne okolnosti koje su dovele do ove nezapamćene tragedije.

(Telegraf.rs)

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