Očuh dječaka (13) kojeg je tukao muškarac zbog sličica: Dijete je neprepoznatljivo

"Povrede su ogromne, dijete je neprepoznatljivo. Trenutno smo u bolnici na dječjoj hirurgiji. Sada čekamo dalja ispitivanja. Kod očnog ljekara kažu da ima neki podliv na rožnjači. Čekamo dalje da dođe doktor za podlive da ispitaju sve, da pregledaju snimke da se vidi ima li preloma. Još uvijek nije završena kompletna dijagnostika."

Ovim riječima za "Blic" počinje ispovijest M.A., očuh dječaka starog 13 godina kojeg je brutalno pretukao otac drugog dječaka. Napad se dogodio 22. juna na parkingu ispred tržnog centra u naselju Ujedinjene nacije u Kruševcu. Zbog sumnje da je dječaka uvukao u kola, tukao ga a nakon toga ga izbacio iz vozila i pobjegao, policija je uhapsila P.M. (50) iz okoline Kruševca kojem je određeno zadržavanje do 48 časova.

Pretučeni dječak je, po riječima očuha, preživio i veliku psihičku traumu.

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"Vi ovo da vidite uživo, šta da vam kažem, dijete ne može da se prepozna. Strašno. Najveći broj udaraca zadobio je po licu, glavi, vratu. Davljen je, vučen za kosu, udaran od vrata", kaže M.A.

Očuh pretučenog dječaka kaže da su se djeca dan ranije mijenjala sa sličicama, da je drugi dječak dobio jednu sličicu manje i da je došlo do banalnog zadirkivanja između djece kada su se poslije toga sreli, te da nije postojao nikakav razlog za ovakvu reakciju oca drugog dječaka.

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"Mijenjali su se za sličice i poslije toga je bilo ono klasično zadirkivanje djece, kao uzeli im telefon pa im vratili odmah poslije pet sekundi. Najvjerovatnije su ta djeca maltretirana od strane neke druge djece, jednostavno naše dijete je to platilo bez ikakvog razloga. Bukvalno, mijenjali su se za sličice i ovaj mu jednu sličicu više uzeo, banalan razlog. On se požalio ocu. Ko zna šta je rekao ocu" priča M.A.

Po riječima očuha pretučenog dječaka, osumnjičeni napadač je čitav dan tragao za njegovim pastorkom, sve dok mu sin nije javio gdje se nalazi.

"Djeca su bila u tržnom centru, kupila su vodu, stajala tu ispred, tu se skupljaju djeca uvijek. Mijenjali su se sa sličicama dan prije toga, tražio ga je čitav dan i onda sutradan kada ga je našao njegov sin, javio je gdje je i ovaj je došao kolima. I ostalo ste vidjeli na snimku" priča M.A.

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On ističe da šta god je razlog, ovakva situacija ne smije da se desi.

"Šta god da bude razlog, i da ti prebije neko dijete, ne smiješ ti tuđe dijete da dođeš i da biješ. Ne smiješ ni svoje, a kamo li tuđe. Šta god da je razlog, ti sa 50 godina da dođeš i da ga uvučeš u kola. Prvo da ga lišiš slobode, da ga uvučeš u auto, i da tučeš dete od 13 godina koje se kune u majku da ništa nije uradilo" navodi M.A.

Napadač osumnjičen za nasilničko ponašanje

Kruševačka policija saopštila je da je P. M. (50) iz okoline ovog grada uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo nasilničko ponašanje.

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"On se sumnjiči da je na parkingu jednog tržnog centra, uvukao u auto dečaka i tukao ga, a nakon toga ga izbacio iz vozila i pobjegao. Dječak je upućen na ljekarski pregled, a policija je veoma brzo pronašla i uhapsila osumnjičenog", saopšteno je iz PU Kruševac. Osumnjičenom je po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu", saopšteno je iz PU u Kruševcu.

Šta je uzrok napada i kakve je povrede zadobio pretučeni dječak, upitali smo i Osnovno javno tužilaštvo u Kruševcu, ali do zaključenja teksta odgovor nije pristigao.