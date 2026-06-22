Autor:ATV redakcija
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Svako dijete zaslužuje jednake šanse za znanje i uspjeh. Zato smo u Ribniku Osnovnoj školi "Desanka Maksimović" obezbijedili IT opremu, koja će učenicima omogućiti bolje uslove za učenje i usavršavanje, naveo je lider SNSD-a Milorad Dodik.
"Jaka i uspješna Republika Srpska gradi se kroz obrazovanje i ulaganje u mlade", poručio je Dodik.
Svako dijete zaslužuje jednake šanse za znanje i uspjeh. Zato smo u Ribniku Osnovnoj školi "Desanka Maksimović" obezbijedili IT opremu, koja će učenicima omogućiti bolje uslove za učenje i usavršavanje. Jaka i uspješna Republika Srpska gradi se kroz obrazovanje i ulaganje u mlade. pic.twitter.com/knGz2BLJ7i— Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 22, 2026
Učenicima je dodijeljena oprema u okviru projekta "Bolje škole za bolju budućnost".
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