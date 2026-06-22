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Dodik: Svako dijete zaslužuje jednake šanse za znanje i uspjeh

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 16:38

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Милорад Додик се обраћа на сједници Главног одбора СНСД-а
Foto: ATV

Svako dijete zaslužuje jednake šanse za znanje i uspjeh. Zato smo u Ribniku Osnovnoj školi "Desanka Maksimović" obezbijedili IT opremu, koja će učenicima omogućiti bolje uslove za učenje i usavršavanje, naveo je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Jaka i uspješna Republika Srpska gradi se kroz obrazovanje i ulaganje u mlade", poručio je Dodik.

Učenicima je dodijeljena oprema u okviru projekta "Bolje škole za bolju budućnost".

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Tagovi :

Bolje škole za bolju budućnost

Milorad Dodik

Škola

učenici

donacija

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