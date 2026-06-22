Svako dijete zaslužuje jednake šanse za znanje i uspjeh. Zato smo u Ribniku Osnovnoj školi "Desanka Maksimović" obezbijedili IT opremu, koja će učenicima omogućiti bolje uslove za učenje i usavršavanje, naveo je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Jaka i uspješna Republika Srpska gradi se kroz obrazovanje i ulaganje u mlade", poručio je Dodik.

Svako dijete zaslužuje jednake šanse za znanje i uspjeh. Zato smo u Ribniku Osnovnoj školi "Desanka Maksimović" obezbijedili IT opremu, koja će učenicima omogućiti bolje uslove za učenje i usavršavanje. Jaka i uspješna Republika Srpska gradi se kroz obrazovanje i ulaganje u mlade. pic.twitter.com/knGz2BLJ7i — Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 22, 2026

Učenicima je dodijeljena oprema u okviru projekta "Bolje škole za bolju budućnost".