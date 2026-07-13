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Građani ušli u hotelske plaže Svetog Stefana i blokirali kompleks

Autor:

ATV redakcija
13.07.2026 16:41

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Грађани ушли у хотелске плаже Светог Стефана и блокирали комплекс
Foto: Mikhail Nilov/Pexels

Grupa mještana Budve blokirali su grad-hotel Sveti Stefan kako bi izrazili protest protiv toga šta je taj turistički objekat dat u zakup.

Njih oko 50 krenulo je jutros u 10 sati od plaže Pržno, a kako je javio Mediabiro najprije su, uprkos tome što je obezbjeđenje pokušalo da pregovara sa njima, ušli na Kraljičinu plažu koja je namijenjena samo za goste hotela.

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Potom su šetnjom stigli do Kraljeve plaže gdje su, takođe uprkos razgovorima sa obezbjeđenjem, ušli i na taj dio Svetog Stefana namijenjen samo gostima hotela.

Obezbjeđenje prilikom protesta mještana nije pružalo otpor, već su pokušali da pregovaraju i nađu kompromis sa građanima Budve.

Ipak, okupljeni su nastavili protest do grad-hotela Sveti Stefan gdje su najprije probili ulaz na šetalištu i stigli do kapije ovog kompleksa.

Desna plaža Svetog Stefana otvorena je, ne samo za goste hotela, već i za druge turiste, a raspolaže i sa desetak setova ležaljki koje mještani mogu besplatno koristiti. Lijeva plaža Svetog Stefana, iako je hotelska plaža Amana i Adriatic Propertiesa koji plaćaju njen zakup, ustupljena je svima na besplatno korišćenje.

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Turističke ture obilaska Svetog Stefana, koje su svakog dana dostupne gostima, otkazane su zbog protesta.

Nekolicina mještana je i dalje ispred kapije, dok se većina razišla.

(Euronjuz)

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Tagovi :

Crna Gora

Protesti

Sveti Stefan Crna Gora

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