Predivni prizori sa Jadrana, delfin došao među kupače i napravio šou sa loptom

Nesvakidašnja scena odigrala se u Maslenici kraj Zadra, a srećom je i zabilježena na snimku koji će vam sigurno uljepšati dan.

Među kupače koji su uživali u moru doplivao je delfin i, na oduševljenje svih koji su se našli u blizini, počeo da se igra s loptom.

Kako je izgledala ova nevjerovatna scena i kako su reagovali kupači i ljudi na plaži, pogledajte na ovom izuzetnom snimku: