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Predivni prizori sa Jadrana, delfin došao među kupače i napravio šou sa loptom

Autor:

ATV redakcija
13.07.2026 12:14

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делфин сисар море океан риба
Foto: Pexel/ Chris F

Nesvakidašnja scena odigrala se u Maslenici kraj Zadra, a srećom je i zabilježena na snimku koji će vam sigurno uljepšati dan.

Među kupače koji su uživali u moru doplivao je delfin i, na oduševljenje svih koji su se našli u blizini, počeo da se igra s loptom.

Kako je izgledala ova nevjerovatna scena i kako su reagovali kupači i ljudi na plaži, pogledajte na ovom izuzetnom snimku:

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Tagovi :

Jadransko more

delfini

video snimak

kupači

kupanje

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