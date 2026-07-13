Predivni prizori sa Jadrana, delfin došao među kupače i napravio šou sa loptom

Autor:ATV redakcija
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Nesvakidašnja scena odigrala se u Maslenici kraj Zadra, a srećom je i zabilježena na snimku koji će vam sigurno uljepšati dan.
Među kupače koji su uživali u moru doplivao je delfin i, na oduševljenje svih koji su se našli u blizini, počeo da se igra s loptom.
Kako je izgledala ova nevjerovatna scena i kako su reagovali kupači i ljudi na plaži, pogledajte na ovom izuzetnom snimku:
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