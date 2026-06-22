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Vidović: Ponovo odgođena isplata duga Srpskoj od PDV-a, Krnjić uslovljava dogovor

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ATV redakcija
22.06.2026 14:19

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Министар финансија Републике Српске
Foto: ATV

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović rekla je da Srpska još nije naplatila dug po osnovu raspodjele prihoda od PDV-a, a na osnovu presude Suda BiH.

"Još jednom je odgođeno. To je deveta godina odgađanja naplate tih prihoda", rekla je Vidovićeva novinarima u Banjaluci nakon sjednice Upravnog odbora UO Uprave za indirektno oporezivanje UIO BiH.

Član UO UIO BiH Zijad Krnjić tvrdi da predstavnici Republike Srpske ponovo nisu prihvatili da bude plaćen dug Federaciji BiH.

"Do kraja juna taj iznos će biti 200 miliona KM. Vjerujem da ćemo nekako to riješiti", naveo je Krnjić.

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Kada je riječ o sistematizaciji u vezi sa graničnim prelazima, Krnjić je rekao da je 48 časova prije sjednice UO dobio novi prijedlog pravilnika i da se nije mogao izjasniti dok ga ne izanalizira.

Republika Srpska po pravosnažnoj presudi Suda BiH potražuje 30 miliona KM sa kamatama zbog nepravilne raspodjele prihoda od PDV-a iz 2009. i 2010. godine.

Krnjić mjesecima uslovljava otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci usvajanjem koeficijenata raspodjele prihoda od PDV-a i poravnanjem za protekle tri godine.

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Tagovi :

Zora Vidović

Zijad Krnjić

Republika Srpska

PDV

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