Statistika objavila podatke: Ovo su najplaćenije djelatnosti u Srpskoj

Prosječna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u maju iznosila je 1.682 KM i nominalno je veća za 2,4 odsto u odnosu na april, a realno za 3,2 odsto, saopšteno je iz Republičkog zavoda za statistiku.

U Zavodu naglašavaju da je prosječna neto plata nominalno veća za 8,6 odsto u odnosu na isti mjesec lani, a realno za 2,7 odsto.

Prosječna mjesečna bruto plata iznosila je 2.595 KM.

Najviša prosječna neto plata isplaćena je u oblasti stručne, naučne i tehničke djelatnosti i iznosila je 2.186 KM, a najniža u oblasti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstva i ugostiteljstva - 1.278 KM.

U svim oblastima u maju je zabilježen nominalni rast neto plate u odnosu na isti mjesec lani, od čega najviše kod stručne, naučne i tehničke djelatnosti 19,5 odsto, poljoprivrede, šumarstva i ribolova 14,1 odsto i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalnog rada 12,7 odsto.

Kada je riječ o cijenama proizvoda i usluga koji se koriste za ličnu potrošnju mjerenim indeksom potrošačkih cijena, one su maju bile niže za 0,8 odsto u odnosu na prethodni mjesec, dok su u odnosu na isti mjesec lani bile više za 5,7 odsto, prenosi Srna.