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Cvijanović: Na sastanku sa Sarom potvrđeno prijateljstvo Srpske i države Izrael

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 10:44

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Жељка Цвијановић и Гидеон Сар
Foto: Screenshot / X

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je na sastanku sa izraelskim ministrom inostranih poslova Gideonom Sarom još jednom potvrđeno prijateljstvo Republike Srpske i Države Izrael, te srpskog i jevrejskog naroda.

"Odličan i veoma sadržajan sastanak sa ministrom Sarom. Bila je ovo prilika da razmijenimo mišljenja o aktuelnim regionalnim i globalnim pitanjima, ali i da sagovornika upoznam sa trenutnim političkim prilikama u BiH", navela je Cvijanovićeva na mreži Iks.

Cvijanovićeva je istakla da se raduje nastavku uspješne saradnje.

Srpski član Predsjedništva BiH je susretom sa Sarom nastavila višednevnu posjetu Izraelu u okviru koje bi večeras trebalo da se obrati na Samitu međunarodne politike u Jerusalimu.

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Željka Cvijanović

Gideon Sar

Izrael

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