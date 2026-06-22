Cvijanović: Na sastanku sa Sarom potvrđeno prijateljstvo Srpske i države Izrael

Autor:ATV redakcija
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Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je na sastanku sa izraelskim ministrom inostranih poslova Gideonom Sarom još jednom potvrđeno prijateljstvo Republike Srpske i Države Izrael, te srpskog i jevrejskog naroda.
"Odličan i veoma sadržajan sastanak sa ministrom Sarom. Bila je ovo prilika da razmijenimo mišljenja o aktuelnim regionalnim i globalnim pitanjima, ali i da sagovornika upoznam sa trenutnim političkim prilikama u BiH", navela je Cvijanovićeva na mreži Iks.
Cvijanovićeva je istakla da se raduje nastavku uspješne saradnje.
Srpski član Predsjedništva BiH je susretom sa Sarom nastavila višednevnu posjetu Izraelu u okviru koje bi večeras trebalo da se obrati na Samitu međunarodne politike u Jerusalimu.
Odličan i veoma sadžajan sastanak sa ministrom inostranih poslova Države Izrael @gidonsaar— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) June 22, 2026
Bila je ovo prilika da razmijenimo mišljenja o aktuelnim regionalnim i globalnim pitanjima, ali da sagovornika upoznam sa trenutnim političkim prilikama u BiH.
Na sastanku smo još jednom… pic.twitter.com/fjYzraHPsN
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