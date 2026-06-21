Logo

Dodik: Svi znaju gdje je međuentitetska linija

Autor:

ATV redakcija
21.06.2026 21:20

Komentari:

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик
Foto: ATV

Epohalni rezultat Dejtonskog sporazuma je međuentitetska linija, rekao je predsjednik Milorad Dodik.

"Ovdje svi znaju gdje je linija i mi to imamo razriješeno", rekao je Dodik na tribini "Geostrateški pravac Srpske" koja se emituje na RTRS-u.

Podsjetio je na skupove koji su održani 2023. godine na entitetskoj liniji da bi se ukazalo da granica postoji.

On je napomenuo da se bosanski muslimani ne odriču BiH u cjelini, već da su htjeli da nametnu svoj način života, prenijela je "Srna".

Ne smije se dozvoliti promjena Ustava BiH

Dodik je rekao da se u BiH ne smije dozvoliti promjena Ustava.

"On je ostao nepromijenjen. Sve što su uveli mimo Ustava jednog dana doći će na naplatu", rekao je Dodik na tribini "Geostrateški pravac Srpske" koja se večeras emituje na RTRS-u.

Dodik je ponovio da je Ustav ostao, kao i da se nije dozvolilo da se promijeni način odlučivanja.

Napomenuo je da je novu parlamenta ostao isti sistem odlučivanja, iako su htjeli da naprave promjenu od Doma naroda.

Kada smo prvi put imali četiri kompaktna delegata parvosuđe se okrenulo da to pokvari, rekao je Dodik.

Ukazao je da je SNSD odlučio da razgovara jer ako se izađe onda će biti nametnuti, a ako su unutra onda se može boriti.

Na pitanje da li je "bošnjakistan" moguć, Dodik je naveo da nije i da bi, ukoliko bi on crtao karte, to uradio drugačije.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Međuentitetska linija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић у Израелу - посјета Цркви Светог гроба у Јерусалиму

Republika Srpska

Cvijanović u kolumni za izraelski medij: Pratimo vašu borbu za opstanak i suverenitet

3 h

0
На Дугој Њиви положени су вијенци и цвијеће на спомен-обиљежје погинулим српским борцима током пробоја коридора.

Republika Srpska

Koridor života - 34 godine od bitke za opstanak

3 h

3
Саво Минић на предавању о теми "Република Српска - јуче, данас, сутра"

Republika Srpska

Minić na trening kampu "Banjalučka lasta": Manjača je ponos Srpske

4 h

4
Дочек дјеце са КиМ у Приједору

Republika Srpska

Djeca sa Kosova stigla u Prijedor

5 h

0

  • Najnovije

22

56

Oglasila se policija o zločinu u BiH: Otkriveni identiteti

22

47

Dodik: Ideje o trećem entitetu govore o nemogućnosti BiH

22

43

Pet godina bogatsva je pred ova četiri znaka horoskopa

22

30

Blagojević staje na crtu Vukanoviću?

22

20

Novi detalji užasa u BiH: Preminuo muškarac koji je ubio ženu pa pucao sebi u glavu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima