Dodik: Svi znaju gdje je međuentitetska linija

"Ovdje svi znaju gdje je linija i mi to imamo razriješeno", rekao je Dodik na tribini "Geostrateški pravac Srpske" koja se emituje na RTRS-u.

Podsjetio je na skupove koji su održani 2023. godine na entitetskoj liniji da bi se ukazalo da granica postoji.

On je napomenuo da se bosanski muslimani ne odriču BiH u cjelini, već da su htjeli da nametnu svoj način života, prenijela je "Srna".

Ne smije se dozvoliti promjena Ustava BiH

Dodik je rekao da se u BiH ne smije dozvoliti promjena Ustava.

"On je ostao nepromijenjen. Sve što su uveli mimo Ustava jednog dana doći će na naplatu", rekao je Dodik na tribini "Geostrateški pravac Srpske" koja se večeras emituje na RTRS-u.

Dodik je ponovio da je Ustav ostao, kao i da se nije dozvolilo da se promijeni način odlučivanja.

Napomenuo je da je novu parlamenta ostao isti sistem odlučivanja, iako su htjeli da naprave promjenu od Doma naroda.

Kada smo prvi put imali četiri kompaktna delegata parvosuđe se okrenulo da to pokvari, rekao je Dodik.

Ukazao je da je SNSD odlučio da razgovara jer ako se izađe onda će biti nametnuti, a ako su unutra onda se može boriti.

Na pitanje da li je "bošnjakistan" moguć, Dodik je naveo da nije i da bi, ukoliko bi on crtao karte, to uradio drugačije.